高溫悶熱+午後熱對流雷雨 颱風發展機會低
今天西南風偏強影響，並挾帶較多的水氣，天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天表示，西南部外海有些零星的海上對流消長，並有移入中南部帶來短暫陣雨的現象。
林孝儒表示，今天迎風面的中南部仍陸續有些零星地形降雨機會外，午後受熱力作用影響，各山區亦有熱對流發展帶來短暫雷陣雨，尤其中北部及東北部一帶對流發展趨勢高，並有機會伴隨較大雨勢發生。
氣溫部分，林孝儒表示，各地感受依舊炎熱，高溫普遍34-36度，背風沉降的花東地區留意焚風機會，可能出現36度以上高溫。
明天仍是西南風環境類似的天氣型態，林孝儒表示，各地氣溫仍舊炎熱，中南部早晚有短暫陣雨外，午後各山區及北部至花東一帶平地亦有熱對流發展帶來雷陣雨可能，時而伴隨較顯著的雨勢、閃電雷鳴或瞬間強陣風。
不過，林孝儒表示，這樣的熱對流降雨，通常到晚間就會隨著熱力作用減弱，降雨逐漸停歇。而周二至下個周末隨著太平洋高壓有逐日西伸趨勢，台灣附近再逐漸轉為東南風環境，各地持續炎熱，西半部有36度或以上高溫機會。午後受熱力作用影響，各山區有熱對流發展帶來短暫雷陣雨，屆時熱對流好發區域將轉為弱風區的西半部。不過周四有機會隨著太平洋高壓增強，午後熱對流發展趨勢相對再減小，更侷限於山區。
林孝儒表示，近期台灣附近除了颱風發展機會低外，主要的天氣型態也變化不大，留意持續高溫炎熱的現象，及午後常伴隨大雷雨的發生，外出活動務必防範高溫現象及午後驟雨，出門記得攜帶雨具，並注意防暑降溫，隨時補充水分以避免中暑。雷雨發生時盡量迴避至安全處，前往山區或溪谷活動注意山區突發大雨和溪水暴漲的風險。
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