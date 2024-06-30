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海水熱到發燙！台灣海峽海溫高達30度 氣象粉專：它壓制颱風發展

好熱！ 高溫上看38度 吳德榮：午後大雷雨 注意雷擊豪雨威脅

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
西南風沉降影響，各地天氣高溫炎熱。記者潘俊宏／攝影
西南風沉降影響，各地天氣高溫炎熱。記者潘俊宏／攝影

西南風沉降影響，各地天氣高溫炎熱，中央氣象署發布高溫資訊，台東縣有焚風發生的機率，今天白天台東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市、新北市、新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。基隆市、桃園市、苗栗縣、宜蘭縣、花蓮縣為黃色燈號。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天至周三滯留鋒在華南至長江流域一帶南北徘徊，周四起滯留鋒北移至長江以北。

他說，台灣都在鋒面前暖氣團內，空氣偏暖，又在太平洋高壓範圍內，天氣大致晴朗，白天陽光加熱，帶來極端高溫的條件，最高氣溫常達36至38度，甚至更高；今天北部25至37度，中部24至38度，南部24至37度，東部23至36度。

今天至周四台灣仍在太平洋高壓西側，吳德榮表示，由於其沉降作用偏弱，無法壓制大氣潛在不穩定度的釋放，近山區午後有對流發展；今天西南部不定時有局部陣雨，午後對流的影響範圍擴大，應注意局部大雷雨如雷擊、強風、瞬間大雨及豪雨的威脅，平地應防急雨積水，山區慎防坍方、落石、土石流。

吳德榮表示，周五、周六太平洋高壓略增強，午後對流減弱、範圍縮小，大多侷限在山區。

吳德榮 高溫

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