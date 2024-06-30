中信伴北兒之家 玩實境解謎

中國信託慈善基金會昨舉辦「一一二學年度課輔共融營」，近一五○位中國信託愛心志工與衛福部北區兒童之家的小朋友們在海科館同樂， 也為國小六年級的院童舉辦畢業典禮，大小朋友一同回憶過去六年每周一次的陪伴時光，氣氛溫馨感人。

中信慈善基金會自二○○五年起召募中國信託同仁加入志工行列，陸續成立課輔志工、理財志工、美語志工及品格繪本志工等四大團隊，赴北區兒童之家、偏鄉學校、社福機構等單位服務。

夏季的課輔共融營活動是志工與北區兒孩童們一年一度難得的戶外出遊時光，今年以「小小國王救援趣」為主題，安排實境解謎活動。只見中信慈善基金會副董事長陳國世與執行長高人傑，戴上魔法帽，變身「魔法師」，大小朋友也把握時間，完成妖嬈美人魚、鯨鯊游泳或是霸氣船長等指定動作合照，讓志工見識到孩子們的超級想像力。

中信慈善基金會昨為十位即將升國中的院童，舉辦畢業典禮，由陳國世頒發畢業證書。陳國世勉勵畢業生，面對未來要堅持自己理想、繼續努力。

對於中信愛心志工十九年來不間斷地陪伴、支持北兒孩子到研究所畢業，北區兒童之家院長黃貞容表示感謝；中信愛心志工團隊服務今年邁入第廿年，累計服務達二九九二場、逾十一點四萬人次，服務時數已超過十七點六萬小時。