彭啟明：氣候變遷調適計畫難落實 盼重組新方案

行政院去年底核定氣候變遷調適行動計畫，將於四年投入四一一六億元，跨部會健全國家因應氣候變遷的調適能力。不過環境部長彭啟明昨表示，目前的氣候變遷調適行動計畫，在落實上有難度，期盼能重組一個氣候調適新方案，有效地做好準備。

彭啟明說，氣候調適像是面對長期癌症，國家雖然有氣候調適計畫，但以自己過去的民間角度來看，調適計畫很多報告，但行動落實很困難，希望能跟大家溝通，重組一個調適新方案，有效面對長期的癌症。

他舉例，如果現在減碳速度不加快，到了二○五○年冬天可能只剩下一個月，對宜蘭礁溪的泡湯產業產生衝擊，產業必須做好轉型跟準備，才可以減少損失。

他也提及，台中市政府透過容積率獎勵鼓勵建築物多種樹、加強綠化，透過建物跟河川的有效治理，讓風可以進到城市來，減輕熱島效應，這就是很好的氣候調適案例。

彭啟明指出，調適必須因地制宜，針對各地方的不同條件做好準備，由中央提供資料、地方一起合作。環境部氣候變遷署署長蔡玲儀補充，部長近期已要求盤點調適相關工作及人力，但細節尚未討論。