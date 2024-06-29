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連松山機場都停電！台電急發澄清：用戶設備故障 已助復電

聯合報／ 記者鍾張涵／台北即時報導
台電推出住商自動需量反應示範方案，自7月至11月試辦。圖／報系資料照
台電推出住商自動需量反應示範方案，自7月至11月試辦。圖／報系資料照

台電今日晚間發布聲明指出，今(29)日20時51分左右，台北松山機場因自有的支持礙子絕緣劣化造成停電，經台電派員協助松山機場緊急處理，已於21時33分恢復正常送電。

台電指出，本次停電事故為用戶設備故障，導致饋線跳脫所致，經隔離用戶的故障設備後，已正常送電，並非台電設備故障。

今日下午台電就已針對昨晚民營和平電廠停機進行說明。台電表示，昨日18時左右因雷擊造成民營和平電廠對外輸電線路跳脫，雖造成電廠機組因而暫時停機，惟當晚夜尖峰備轉容量率依然維持在10%以上，並無特定人士指稱靠天吃飯才能保7的情況。經該廠緊急召集維修及運轉人員進廠重新起動，已於今早回歸供電行列，供電無虞。

台電指出，和平電廠屬於民營電廠，對外輸電線路亦屬該電廠所有，為確保供電穩定，台電後續將與和平電廠共同研擬改善精進措施，防範類似事故再發生。

台電表示，將天氣預測納入電力供需預測是專業調度的一部分，有助於提前規劃和確保供電穩定。備轉容量設計旨在應對如機組意外停機等突發情況，備轉機組隨時可替補上陣，併聯發電滿足用電需求，媒體引述特定人士靠天吃飯才能保7的說法並不正確。

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