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玻璃瓶易傷醫護 「強心針」擬採購預填式
國內現有「強心針」是採安瓿玻璃瓶來盛裝腎上腺素，使用前須折斷玻璃瓶身，再用針筒抽取才可施打，醫護人員常在打開時弄傷手部。成大醫院急診部醫師簡立建表示，使用強心針分秒必爭，救護人員為打開安瓿，又得在救護車上抽取，費時又危險，多年倡議台灣應採預填式強心劑，衛福部已研議採購。
高階救護機動支援隊三重中隊隊員吳松桓表示，在行進中的救護車折斷安瓿，容易會捏破玻璃安瓿，手受傷，針頭放入瓶口的過程，更可能戳傷手指，幾乎每位救護員都有一、兩次受傷經驗。預填式強心劑的設計如疫苗，可直接施打，粗估至少可以縮短卅秒的搶救時間。
台灣醫療救護學會榮譽理事長蔡光超表示，預填式針劑可節省時間，但卻有成本高、保存時間較短的壓力。如果要引進，勢必要評估用量多少，有沒有把握在時間內用完。衛福部次長林靜儀表示，下周將邀集急診、食藥署相關人員開會了解需求後，與藥廠溝通生產。
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