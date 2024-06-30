成人醫療占比提升 台大醫籲健保設「兒童專款」

少子化、高齡化夾擊，兒童醫療病人數量與醫療給付點數比率卻在下降，台大醫學院特聘教授吳美環表示，成人醫療愈來愈複雜，加上高齡人口漸增，醫療費用占比提升，排擠兒科醫療資源，政府應在健保總額中建立「兒童醫療專款」，除避免資源排擠，也能提升點數給付，留住兒科人才。

根據統計，二○一九年全台兒童病人占所有病人比率為百分之十七點五，健保點數占比卻只有百分之七點六五，到了二○二二年全台兒童患者人數占比約為百分之十六點六，健保點數占比僅有百分之六點三，四年內兒童健保點數下降。

吳美環表示，兒童醫療給付點值下降是「嚴重的排擠效應」所致，成人醫療占比提升，排擠兒科醫療，加上近年少子化，兒科醫師新血難召募，政府應系統性改善兒童醫療環境，建立兒童醫療的健保專款，友善醫院評鑑，才有辦法讓兒科人才回流。

衛福部醫事司長劉越萍說，預計補助卅家醫院周產期照護網絡計畫、核心計畫執行醫院六十至一二○萬元不等，藉此留住兒科急重症人力，最快九月上路。