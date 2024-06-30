急診塞爆！台大院長：未強制分級醫療 犧牲的是醫護

新冠疫情進入第六波流行，上周國內染疫住院人數達八一七人，較前一周增三成，患者湧入各院急診室，台大醫院等待住院病人滿到大廳。台大醫院院長吳明賢表示，急診壅塞「已是日常」，非新冠疫情單一原因導致，轉診地區醫院雖是選項之一，但病人未必願意，配合醫院也不一定有足夠照護人力，政府應思考如何落實分級醫療。

吳明賢表示，台大醫院門診住院患者多在周一入院，周末因門診少，使急診住院增加，兩相疊加導致每周一、二是急診最壅塞的時刻；新冠疫情雖增加染疫患者，但呼吸道感染已是常態，台大醫院處理急、重、難、罕病患，面對呼吸道感染是較脆弱族群，經常需要至急診就醫。

外界擔憂，高齡化社會，長者人數攀升，恐導致醫院壅塞情形加劇，分級醫療被視為解方。但吳明賢表示，分級醫療雖理想，但從健保實施之初就未妥善規畫，只從醫院端要求，由於民眾有選擇就醫場所的權力，若觀念未跟進，仍至大醫院急診，院方也不能拒收。

吳明賢說，國外分級醫療多採強制措施，須先由家庭醫師看診，才能將病患轉診至醫學中心，但許多重症在症狀初期並不嚴重，若因此延誤就醫，會讓民眾滿意度降低，民眾是國家主人，政府不敢得罪，「犧牲的永遠是醫療人員」，韓國近期醫護罷工現象即由此而來。

林口長庚醫院長陳建宗說，醫學中心是各地區醫療體最後防線，必須承擔責任、不得拒絕病人，不論分級醫療如何執行，若遇到季節性呼吸道疫情、新冠病毒等情況，總會面對急診病患人數高低波動；醫院床數受到中央規範，不能任意開設，僅能以加快行政流程等方式，提升住院的效率。

陳建宗表示，近期因新冠疫情導致急診病人增加，院方也與各科室主任開會，要求加快行政流程，縮短病患等待時間，讓病人加快入院，另強化與周遭醫院合作，急診病人經評估後為輕症者，可轉至其他層級醫院治療，或採在宅急症照護方式，讓感染病人返家以長效抗生素治療。