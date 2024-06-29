加拿大響應「全民練5功」防癌 台癌：可降7成癌症風險
衛福部癌症登記報告顯示，癌症發生率連年攀升，較30年前成長8成；國人死因統計亦指出，自25歲年齡級別開始，癌症為各年齡層死因之首，且隨年紀增加威脅加劇。台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟指出，「癌症是可以預防的」，基金會敦促「全民練5功」，多吃蔬果、定期運動、遠離菸檳、癌症篩檢，可降低7成癌症發生風險。
蔡麗娟表示，癌症無時無刻威脅國人健康，45至65歲年齡中，癌症死亡率高達225.8，與第2名死因心臟疾病死亡率60.4差距慎大，60歲以上年齡層癌症死亡率更上升至841.5，癌症預防勢在必行，除透過前述練5功方式外，吃好、動足、助紓壓的生活型態，也有助減少癌症發生風險。
7月1日是加拿大國慶日，台灣癌症基金會今天與加拿大商會、加拿大駐台辦事處等在台北市華山文創園區舉辦「漫步生活節」，現場設有眾多加拿大風格攤位，吸引加國民眾頂著細雨前往遊玩，台灣癌症基金會則在現場提供四癌篩檢等衛教資訊，盼幫助民眾及早發現、治療癌症。
加拿大駐台代表倪傑民表示，加拿大抗癌有很長歷史，且與台灣癌症發生率、死亡率均相近；加國知名慈善跑者Terry Fox是知名抗癌英雄，藉由募款方式，推動癌症研究發展，本次活動會將部分收入捐給台灣癌症基金會，盼各界共同響應癌症預防與篩檢。
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