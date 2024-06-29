大都會歌劇院首訪台灣 聶澤賽金對樂迷狂比愛心

紐約大都會歌劇院管弦樂團首度訪台，今天下午在台北國家音樂廳演出，音樂總監亞尼克．聶澤-賽金發揮戰力，讓樂團發揮十足歌唱性。謝幕時樂迷掌聲不停，聶澤賽金還俏皮地對樂迷狂比愛心。

紐約大都會歌劇院成立於1883年，以古諾歌劇「浮士德」拉開序幕，見證無數歷史性首演，至今已成表演藝術、戲劇和文化的重要殿堂。

這次舉行亞洲巡演，由音樂總監亞尼克．聶澤-賽金（Yannick Nézet-Séguin）親自領軍，女高音莉賽特．奧羅佩薩（Lisette Oropesa）音色輕柔帶有分量，第一顆音就震攝全場；下半場布拉姆斯「第一號交響曲」的「第二樂章」中小提琴首席詹曉昀的獨奏更是扣人心弦，分外美妙。

「我一生都想用我的職業生涯證明，交響樂跟歌劇沒有不同。」聶澤-賽金在音樂會之後的教育活動中分享，他認為交響樂跟歌劇演出沒有太大不同，「協奏曲的獨奏跟歌中聲樂家演唱一樣，演奏時都需要樂團去傾聽。」聶澤-賽金說，他從歌劇的濾鏡出發作演奏，可以讓樂曲更具音樂張力。

聶澤-賽金表示，作為指揮家的責任就是要榮耀作曲家，「費城管弦樂團有費城之聲，大都會歌劇院也有自己的聲音，我認為那是充滿多元、彈性繽紛與對比的聲音。」聶澤-賽金表示，就像今天的演出，古諾的歌劇樂團充滿波動，德布西輕盈，布拉姆斯厚重，「大都會歌劇院管弦樂團都能做出最佳狀態。」

聶澤-賽金表示，能作音樂家非常幸運，「因為我們都是在處理美的事物。」聶澤-賽金面對台下師大音樂系所的學生特別有感而發，「生活全然是完美的，透過音樂可以讓情緒有出走的機會。」聶澤-賽金期許大家「勿忘初心」，「繼續當美的使者。」

今天中午樂團排練時，聶澤-賽金依舊要求細節，排練氣氛凝重但不失幽默，一次聶澤-賽金明顯搶拍，立刻不好意思地鞠躬對團員表示道歉；弦樂聲部情感到位，聶澤-賽金也不吝惜默默舉了大拇指，表示讚賞；最後排練結束也給定音鼓大大激賞，「定音鼓是樂團第二個指揮。」親和力十足。

紐約大都會歌劇院管弦樂團6月30日還有一場，音樂會曲目包括當代作曲家蒙哥馬利「獻給所有人的讚美詩」、莫札特「我去向何方」、「貝雷尼斯，旭日東昇」以及馬勒「第五號交響曲」等。