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黃山料稱抵擋家暴才是合適伴侶 衛福部發聲：暴力零容忍

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
作家黃山料日前受訪指出「假如有一個人他總是對你家暴，你可以抵擋住他的家暴，那麼那個人就是適合你的對象」，其言論引發爭議。圖／擷取自黃山料臉書
作家黃山料日前受訪指出「假如有一個人他總是對你家暴，你可以抵擋住他的家暴，那麼那個人就是適合你的對象」，其言論引發爭議。圖／擷取自黃山料臉書

暢銷作家黃山料日前在馬來西亞受訪時，黃山料日前受訪時提到，「假如有一個人他總是對你家暴，你可以抵擋住他的家暴，那麼那個人就是適合你的對象。」支持家暴的言論引發眾怒。衛福部保護司出面呼籲，民眾應追求健康、正向、無暴力的伴侶關係。

衛福部保護司表示，不便評論作家個人觀點，但類似言論難被社會公理接受，伴侶間應該以尊重為前提，對於意見、生活觀點不同，應以溝通方式促進理解，對於暴力零容忍，「否則台灣會成為暴力島。」

不過，衛福部保護司指出，作者是否因長期隱忍暴力或遭受批評貶抑等，導致對暴力「習得無助」，逐漸認為暴力是正常的，不與暴力對抗，失去求助意願與能力，進而產生前述觀點，必須爬梳個人生命歷程才能得知。

黃山料事後雖在臉書澄清，原意是「不需要去追求一段大眾認為完美、健康的感情，因為愛情是很主觀的事情，對方的缺點，如果你能與之共處、抗衡，那就是屬於你們這段關係的平衡點。」但仍無法平息眾怒，台灣大學圖書館火速撤下黃山料海報。

衛福部保護司表示，希望民眾有挫折容忍力，每個人都有不那麼順遂的經歷，如何讓挫折成為養分，每個人都必須學習，完美與否定義因人而異，但呼籲民眾追求健康、正向且無暴力的伴侶關係，「這應是每個人的責任。」

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

伴侶 家暴 衛福部

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