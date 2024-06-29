推廣健康防癌 加拿大國慶日結合漫步生活節華山登場

台灣癌症基金會今天在台北市華山文創園區舉辦2024漫步生活節，適逢7月1日的加拿大國慶日前夕，因此加拿大商會與加拿大駐台辦事處也將國慶日慶祝活動，融入今年生活節活動。

2024漫步生活節的活動現場，除了有加拿大美食攤位和創意市集，吸引許多加國在台僑民與台灣民眾參加，提前慶祝加拿大國慶，還有台灣癌症基金會的防癌活動衛教，推廣防癌的健康生活方式。

加拿大駐台代表倪傑民（Jim Nickel）致詞說，加拿大是一個對團結和堅韌的力量，充滿信念與信心的國家，加拿大人將會共同克服任何挑戰，為每個人建立光明的未來。

倪傑民致詞表示，在國慶日思考身為加拿大人的意義，除了擁有獨特的自然風光外，加拿大是以包容、尊重、合作價值觀為基礎的國家，並擁抱多元文化，所以當加拿大人聚集在一起時，也會緬懷祖先為國家所做的貢獻和犧牲。

倪傑民感謝加拿大商會，致力於促進加拿大和台灣之間的貿易和經濟成長，並創造許多就業機會，並使在台加拿大社群更為強大，也感謝本次國慶日能與台灣癌症基金會合作。

外交部北美司長王良玉致詞表示，透過今天的活動讓人有很好的機會可以了解加拿大文化，她也感謝倪傑民與加拿大駐台辦事處近年對促進台灣與加拿大在貿易及文化交流的進展，所做出的貢獻。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟指出，藉舉辦漫步生活節，推動「全民練5功」，透過多吃蔬菜水果、規律運動、體重控制、遠離菸檳，以及定期篩檢，透過上述5個功法，就可以降低罹癌風險。她也感謝加拿大商會與加拿大駐台辦事處參與此次漫步生活節，並將部分攤位收入捐給台灣癌症基金會。