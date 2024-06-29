慈濟發放見舞金 賑災日本能登半島地震受災戶

日本能登半島今年初因規模7.6強震造成嚴重損傷，慈濟基金會今天表示，28日開始將一連三天在日本能登半島地區發放見舞金，預計提供5171戶家中因能登半島地震受損的日本民眾。

日本能登半島元旦發生規模7.6強震，造成當地嚴重損傷、聯外交通也一度中斷。

慈濟基金會今天發布新聞稿指出，因應能登半島地震，慈濟已經於5月17日至19日、6月7日至9日於能登半島舉辦首梯次及第二梯次的見舞金發放，而6月28日至30日則是第三梯次發放。

慈濟基金會表示，這次將於日本能登半島的南志見、町野、輪島市、中能登町等地區進行三天見舞金發放，預計由資深志工、青年志工合作協力，提供5171戶因能登半島地震受損的日本家庭見舞金。

慈濟基金會也表示，日本能登半島地震後，慈濟日本分會志工1月12日起就於石川縣穴水町穴水綜合醫院提供熱食給受災的鄉親以及醫院員工，持續提供到3月份，與熱食供應同時開始的還有慈濟茶屋，以茶香、咖啡香營造一個溫馨的角落，讓大家來這裡歇歇腳、放鬆身心。