越來越嚴重...彭啟明曝氣候變遷調適計劃難落實 盼重組新方案

環境部長彭啟明今下午到公務人力發展學院演講。他在會前受訪時表示，目前的氣候變遷調適行動計畫在落實上有難度，他期盼能重組一個氣候調適新方案，有效地做好準備。

彭啟明說，我們一般熟悉是防災，但防災就像因應短期的感冒，氣候調適則像是面對長期癌症，當氣候變遷越來越嚴重，未來一、二十年將遭遇很大的衝擊，我們應該有效的做好準備，這是氣候調適最主要的目的。

但他坦言，國家雖然有氣候調適計畫，但以他過去的民間角度來看，調適計畫很多報告，但行動落實很困難，他希望能跟大家溝通，重組一個調適新方案，有效面對長期的癌症。

他舉例，如果現在減碳速度不加快，到了2050年冬天可能只剩下1個月，對宜蘭礁溪的泡湯產業會產生衝擊，這都是未來二、三十會發生的，既然無法抑制暖化，就必須做好適應暖化的準備，產業必須做好轉型跟準備，才可以減少各式各樣的損失。

他也提及，台中市政府透過容積率獎勵鼓勵建築物多種樹、加強綠化，透過建物跟河川的有效治理，讓風可以進到城市來，減輕熱島效應，這就是很好的氣候調適案例，雖然還是會升溫，但升溫幅度好很多，這就是民間提出好的概念，政府採納的改變。

彭啟明指出，調適好玩的地方在於必須因地制宜，針對各地方的不同條件做好準備，由中央提供資料、地方一起合作，而環境部是氣候調適得主責機關，會準備好帶領大家一起面對氣候變遷。

環境部氣候變遷署署長蔡玲儀補充，氣候法明定應有四年為一期的調適行動方案，部長近期已要求盤點調適相關工作及人力，但相關細節尚未進一步討論。