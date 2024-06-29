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各地持續高溫！明南部地區留意較大雨勢 全台除1縣市齊飆逾36度

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
明天各地高溫炎熱，除了新竹市以外，全台都有36度以上高溫機率，尤其東南部受焚風影響，有機會達38度以上。本報資料照片
明天各地高溫炎熱，除了新竹市以外，全台都有36度以上高溫機率，尤其東南部受焚風影響，有機會達38度以上。本報資料照片

中央氣象署表示，明天受西南風影響，南部有較大雨勢，中部以北、東北部、東部地區及各地山區有午後局部大雨。溫度方面，各地持續高溫炎熱，除了新竹市以外，全台都有36度以上高溫機率，尤其東南部受焚風影響，有機會達38度以上。

氣象署預報員林定宜表示，今天台灣東方海面有太平洋高壓盤聚，受西南風影響，東部及南部地區有不定時短暫陣雨，天氣較不穩定。今天下午對流雲系旺盛，午後中部以北山區、北部、東部地區都有明顯雨勢，花蓮秀林鄉時雨量達40毫米，有短延時強降雨。

林定宜指出，受西南風影響，明天南部仍有較大雨勢，下周一就會趨緩；周二起至周六轉偏南風至東南風，太平洋高壓西升，台灣上空天氣相對穩定，但菲律賓東方海面水氣多，受東南風影響導致台灣東南部、恆春半島有不定時短暫陣雨。

他表示，明天受西南風影響，南部有較大雨勢，中部以北、東北部、東部地區及各地山區有午後局部大雨；下周一西南風影響持續，但南部雨勢就會趨緩；周二至周六偏南到東南風，雨勢較不明顯，但西半部午後仍有降雨趨勢，山區要留意較大雨勢。

溫度方面，林定宜指出，今天有6個測站達37度以上，最高溫出現在彰化溪湖37.5度，雲林、新竹、台東也都有37度。明天都會區普遍高溫為32至36度，全台除了新竹市，各地都有36度以上高溫機率，尤其東南部受焚風影響，有機會達38度以上。

新竹 高溫

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