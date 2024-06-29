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少子化問題嚴峻 台灣人口學會籲設跨部會專責組織

中央社／ 台北29日電
台灣面臨少子化、超高齡等人口問題，台灣人口學會今天發聲明指出，台灣相關人口政策散落不同部會，籲應比照日韓設立跨部會人口專責組織，以因應日益嚴峻的人口問題。此為示意圖。圖／聯合報系資料照片
台灣面臨少子化、超高齡等人口問題，台灣人口學會今天發聲明指出，台灣相關人口政策散落不同部會，籲應比照日韓設立跨部會人口專責組織，以因應日益嚴峻的人口問題。此為示意圖。圖／聯合報系資料照片

台灣面臨少子化、超高齡等人口問題，台灣人口學會今天發聲明指出，台灣相關人口政策散落不同部會，籲應比照日韓設立跨部會人口專責組織，以因應日益嚴峻的人口問題。

日本、韓國面臨生育率低迷問題，台灣也不例外，根據國家發展委員會推估，台灣2070年的總人口數可能縮減為1600萬人，為台灣當前面對的重大挑戰。

台灣人口學會今天發布聲明指出，少子化、高齡化等人口問題對台灣教育體系、勞動市場、醫療與社會保障各方面都帶來艱鉅挑戰，像是各級學校入學人數銳減、勞動力短缺、醫療與照護負荷加劇、社會福利支出增加、各類年金入不敷出等，關係到國家整體發展、穩定。

台灣人口學會表示，這是台灣當前面對的重大挑戰，然而相關政策規劃與推動散布於不同的政府部會，未能有效統整，致權責不清，難以因應時代趨勢，解決國家發展危機。

觀諸少子化問題同樣嚴峻的鄰近國家，台灣人口學會表示，日本於1998年成立「少子化對策諮詢會議」，這是由首相主導的跨政府部門機制，2015年更進一步設立兒童與育兒本部，隸屬於內閣辦公室，由日本首相直接監督，以促進生育率並提升兒童福祉。

而韓國為因應低生育率與高齡化問題，也於2006年成立「少子高齡化社會委員會」跨部會組織，以協調各政府部門的生育相關政策；韓國總統尹錫悅5月就職兩週年記者會時也提出，將新設「低生育應對企劃部」（暫名），並由該部長官兼任副總理，針對低生育率、高齡化、移民等人口問題制定中長期策略。

反觀台灣，台灣人口學會表示，台灣低生育率、高齡化、移民等人口政策的規劃與施行，權責散布於中央政府不同部會，如國家發展委員會、衛生福利部、教育部、勞動部、內政部、經濟部、財政部，即使推動跨部會的少子女化對策計畫（2018-2024年）、因應超高齡社會對策方案（2023-2026年）、移民政策會議等，在欠缺跨部會組織的主導與協調下，都難從全觀視野提出中長程規劃，並進行跨部會間的資源整合，對台灣未來發展影響甚鉅。

針對此一迫在眉睫的國家課題，台灣人口學會呼籲，政府應設立跨部會的人口專責組織，以因應日益嚴峻的人口問題。

台灣人口學會理事長于若蓉告訴中央社記者，台灣未來面臨的人口問題可能比日韓更嚴峻，籲政府應設立專責組織，可以是總統、副總統直接召集的委員會或者是部會來推動相關政策，解決人口問題。

台灣人 生育 高齡化

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