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影／換了兩間房...水龍頭仍流黃褐色水 澎湖救國團青年中心：屬個案

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
網友上網爆料，指稱6月27日入住澎湖救國團青年旅社，但水龍頭出來的水卻呈現黃濁色。圖／翻攝自爆料公社二社
網友上網爆料，指稱6月27日入住澎湖救國團青年旅社，但水龍頭出來的水卻呈現黃濁色。圖／翻攝自爆料公社二社

一名到澎湖旅遊的網友上網爆料，表示6月27日入住澎湖救國團青年旅社，但水龍頭出來的水卻呈現黃濁色，工作人員幫換房間又加裝濾水器，但水質仍無法改善。救國團澎湖青年活動中心總幹事辜偉立說，因部分房間管線老舊，才導致這種狀況，「屬於個案」，但水質都有定期檢驗，品質沒問題。

一名網友在臉書社團爆料公社二社發文表示，6月27日入住澎湖救國團青年旅社，不料入住後發現房間內熱水水龍頭打開，流出來的水卻是黃褐色，向櫃台人員反映後，換了一個房間，但「水質也是這樣」，只好在跟櫃台爭論，最後加裝一個過濾器，水還是黃的。

救國團澎湖青年活動中心總幹事辜偉立今天受訪表示，遊客投訴的水質黃濁問題，是因為部分房間管線老舊造成，其他的房間水質都正常，救國團也會定期抽檢水質，都沒有問題。

辜偉立說，這組遊客6月27日入住，原本要住兩天，但因為房間水質黃濁，在28日下午退房，救國團澎湖青年活動中心已退還房費；這次的狀況「屬於個案」，已針對有問題的房間進行改善。

房間 救國團 水質

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