高齡搭機者增 航空公司提報檢討國內線票價機制

國內線航空票價目前由政府管控，航空公司業者觀察，隨著台灣將邁入超高齡社會，65歲以上搭機者的比例倍增，敬老、愛心票成本卻由業者自行吸收，已向民航局提檢討。

民航局長何淑萍今天告訴中央社記者，經營國內線的航空業者的確向民航局提出檢討國內航空票價機制，目前計算國內空票價的14項成本中，油價已採浮動方式計算，至於其他成本，會請業者提出更詳細的說明再討論。

據國家發展委員會的報告，台灣65歲人上人口占總人口比率持續攀升，2018年超過14%成為高齡社會，預計將於2025年超過20%，邁向超高齡社會。

國內目前航空客運航線由華信、立榮及德安航空營運，業者觀察，10多年前，65歲以上搭機者的比例大約是9%，現在已到20%，但敬老票及愛心票都由航空公司自行吸收，而多年來薪資調漲等營運成本增加，國內航空票價光靠浮動油價調整，未能反應實際情形。

民航局是在民國88年11月，依據航空公司提報的14項成本，計算航空公司國內各航線運價的上、下限，由業者自行在上下限間訂定票價，103年再核定14項成本中的油價採用浮動方式，設定票價調整門檻，以中油3個月平均油價為依據，最近一次調整是去年11月。

不過，目前航空公司實際營運的31條國內航線票價，全部都已達當年核定的上限。

航空國內線票價計算的14項成本，除了薪資、油料外，還有修護、保險、折舊、旅客服務費等。