健保法點值保障修法列為特急件 韓國瑜承諾盡速排協商

為改善健保點值長期偏低狀況，國民黨立委立委陳菁徽、國民黨團針對「健保法」第62條提出修正，提出保障點值每點0.95元或1元，但是歷經兩次協商都無共識，近期將待立法院黨團協商處理。陳菁徽表示，已被列為特急件，此會期結束有機會送進立法院二、三讀。

健保採取總額制度，因此受到服務量高低影響會衝擊健保點值高低，疫情後，民眾就醫次數提高也連帶讓健保點值受到衝擊，換算下來1點1不到1元，讓醫界直呼形同給付被打折。八大醫事團體日前拜會立法院長韓國瑜大吐苦水，除了點值外，也提出護理師的人力缺乏、生理食鹽水缺貨等問題。

健保法62條修正經歷2次協商都未獲共識，接下來由韓國瑜主持協商。考量7月16日立法院此會期即將結束，陳菁徽表示，韓國瑜已經承諾會盡速安排協商，該草案現在屬於特急件處理，力拚最後一周送入院會，才有機會二、三讀。

衛福部社會保險司司長劉玉娟表示，不論黨派都希望醫療服務要有合理報酬，但在健保總額制度下，不管是要達到1點1元還是1點0.95元，都有扞格。但仍要思考財源籌措，如何設計多元支付標準，以及健保的支出管理，例如，健保署現在針對偏鄉離島地區唯一的地區醫院要推的「燈塔醫院」就有提供1點1元的保障。

劉玉娟指出，健保費基擴大，得要把不是健保應該付的費用移出去，並非不由政府支應，而是要改用其他公務預算或是其他管道補貼。健保是保險，社會福利性質者應該要移出去，利用特定群保險費用支應等，否則形同讓健保收入縮減更不利於財源穩定。