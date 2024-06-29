強化兒童醫療 衛福部：加護病房獎勵最高120萬、9月上路

台灣少子化趨勢明顯，但近五年新生兒、嬰兒死亡率卻幾乎持平，未見下降。衛福部醫事司司長劉越萍說，近年兒童相關死亡率改善幅度有限，應加強挹注兒童醫療照護資源，醫事司研擬將兒童緊急醫療能力分級納為醫院評鑑必要條件，將於下半年對外公布，另最快將於9月起補助兒童加護病房60萬至120萬元獎勵金。

劉越萍表示，醫事司將於今年下半年邀集兒科緊急醫療專家，討論兒童緊急醫療能力分級，將與明年下半年將公布的醫院評鑑制度結合，作為醫院評鑑的「入場券」，盼透過緊急醫療能力分級，讓兒童醫療網區域資源均勻分布，以期降低死亡率、減少兒童失能。不過，下一輪醫院評鑑規則出爐後，將在民國116年才適用。

衛福部擬補助新生兒及兒童加護病房運作所需之資深照護人力及團隊費用，強化周產期與兒童重症加護照護品質，劉越萍表示，將於今年下半年優先補助周產期照護網絡計畫、核心計畫執行醫院，每家醫院60至120萬元不等，預計約30家醫院受惠，盼藉此留住兒科急重症人力。

另，衛福部研擬重點醫院分級制度，分為「高階重點醫院」、「中階重點醫院」、「初階重點醫院」，初階重點醫院僅負責兒童緊急醫療照顧，中階醫院則指設有新生兒加護病房之醫院，高階重點醫院則指設有新生兒加護病房、兒童加護病房之醫院。劉越萍說，前述分級制度預計民國114年開始執行，分級方式主要依據孕產婦、新生兒、兒童照護能力區分，藉此讓兒童醫療網更綿密。