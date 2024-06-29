談分級醫療 台大醫院長：最大問題是沒有強制性

台大醫院院長吳明賢今天說，分級醫療最大問題在於沒有強制性，犧牲的永遠是醫護；應整體盤點醫療問題，不能只有短期放煙火式的急救措施，要有中長期規劃，否則不會長久。

台大醫院今天舉行「129週年院慶研討會」，聚焦兒童健康的挑戰與創新。吳明賢會前接受媒體聯訪指出，隨台灣邁入高齡化社會，應整體考量包括分級醫療、醫療人力等問題，必須有中長期規劃，不能只有短期的急救措施，不希望像放煙火，這樣不會長久。

他以今天研討會主題為例說明，兒童醫療很重要，大家擔心沒有兒科醫師怎麼辦，但以前一年有30萬新生兒，現在只有12萬，不可能像過去那樣培養這麼多醫師，應透過提升待遇等方式留住人。

最重要的是，吳明賢認為，應整體考量包括護理、藥師、醫事等所有人力，而不是缺什麼補什麼，現在護理師比較辛苦就給予補助，改天又會換另一群人跳出來。

「分級醫療是理想」，吳明賢直言，從一開始實施就沒有強制性，假如只從醫療端要求，民眾本身沒有這樣的概念，「醫院滿床可以拒收嗎？不可以。」這是實際問題，國外不管什麼病都得先看家庭醫師，卻也導致民眾滿意度不高；台灣最大問題是沒有限制，民眾是國家的主人，不敢得罪前提下，犧牲的永遠是醫療。

此外，談到台大急診壅塞近日頻頻登上新聞版面，吳明賢說，急診壅塞並非單一因素，且是日常、有時間性的，週六、日沒有辦法住院，通常週一、二最擁擠，加上台大處理急、重、難、罕患者居多，不見得能找到其他合適醫院轉過去，同時要考慮患者意願、照顧人力等，不能只歸咎國內COVID-19疫情進入第6波Omicron流行期。