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新冠升溫致急診壅塞？ 台大院長：已是常態、非單一原因

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大醫院院長吳明賢今天表示，急診壅塞「已是日常」，並非新冠疫情單一原因導致。記者林琮恩／攝影
台大醫院院長吳明賢今天表示，急診壅塞「已是日常」，並非新冠疫情單一原因導致。記者林琮恩／攝影

新冠疫情進入第6波流行，上周染疫住院人數達817人，患者湧入各醫院急診室，有民眾拍下，台大醫院等待住院的病人滿到大廳。台大醫院院長吳明賢今天表示，急診壅塞「已是日常」，並非新冠疫情單一原因導致，轉診地區醫院雖是選項之一，但病人未必願意、配合醫院也未必有照護人力能夠收治。

吳明賢表示，台大醫院門診住院患者多在周一入院，周末則因門診較少，急診住院增加，兩相疊加之下，每周一、二是急診最壅塞的時候；新冠疫情雖造成染疫患者增加，但呼吸道感染已是常態，尤其台大醫院處理急、重、難、罕病患，面對呼吸道感染是較脆弱族群，經常需要至急診就醫。

有人擔憂，高齡化社會，長者人數愈來愈多，恐會導致醫院愈來愈塞，而分級醫療是解方之一。但吳明賢表示，分級醫療雖然理想，但台灣從健保實施之初就未妥善規畫，只從醫院端要求，民眾則保有選擇就醫場所的權力，若民眾觀念未跟進，仍至大醫院急診就醫，院方也不能拒收。

吳明賢說，國外分級醫療多採強制措施，必須先由家庭醫師看診，才能將病患轉診至醫學中心，但許多重病剛開始看起來症狀不嚴重，若因此延誤病情也會讓民眾滿意度降低，民眾是國家的主人，政府不敢得罪，「犧牲的永遠是醫療人員，韓國近期醫護罷工現象就是由此而來。」

另，近期包含兒科在內，許多科別醫師都出現難以延攬新血的窘境。吳明賢表示，政府應對各職類醫療人力做出中長期規畫，而非短期、放煙火式提供補助、缺什麼補什麼，以兒科醫師為例，少子化浪潮新生兒從30萬下降至12萬，兒科醫師人力需求是否相同，必須整體盤點，否則會像廣設大學一樣，釀成亂象，提升工作者待遇也不宜過頭。

台大醫院 患者 醫師

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