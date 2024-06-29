快訊

6月科技玩家聊月報／可愛AI主播來了！iOS 18讓Siri更聰明、HTC U24 Pro躍AI手機免2萬

23歲男高捷博愛座占2座位 2男看不慣制止…引他失控揮拳後被揍

投信鐵口...Fed在美大選前必降息 台股飆多高看3兆男

整頓觀光秩序修法 丟包旅客、違法旅宿提高罰鍰

中央社／ 台北29日電

交通部26日預告修正「發展觀光條例部分條文修正草案」，為整頓觀光秩序，重大違規罰鍰上限加倍，例如丟包旅客及違法旅宿，罰鍰都從新台幣50萬元分別提高至100萬及200萬元。

交通部說，提高違法及違規經營觀光業務者或從事活動者罰鍰，盼強化觀光營業及活動秩序，建構安全優質觀光環境。

今年初發生年代旅遊在越南富國島丟包旅客事件，觀光署依年代旅遊違反「發展觀光條例」及「旅行業管理規則」規定，共罰81萬元，但「發展觀光條例」的裁罰部分只能罰到上限50萬元。

交通部在「發展觀光條例部分條文修正草案」中，將觀光產業對公益有重大影響違規行為法定罰鍰金額上限，提高至100萬元，希望強化法規遏阻力道，同時增訂受停止營業處分仍繼續營業的處罰上限，也從原本50萬元提高200萬元。

另外，考量非法經營的旅宿對消費者住宿安全及權益有嚴重影響，交通部也修法也將裁罰額度上限從50萬元提高為200萬元。

對於尚未取得合法營的旅宿、旅行及遊樂等光業者，以廣告物、出版品、廣播、電視、電子訊號、電腦網路或其他媒體等，散布、播送或刊登營業訊息者，草案也將罰鍰從3萬到30萬元，提高為6萬到150萬元。

為維護生態保育並加強管制違規行為，草案修正於風景特定區或觀光地區內的違規行為罰鍰，從5000元到10萬元，提高為1萬元到20萬元，包括：任意拋棄、焚燒垃圾或廢棄物；將車輛或其他動力器具開入禁止進入或停放於禁止停車地區；擅入管理機關公告禁止進入的地區。

交通部說，這項修正草案預告期是2個月。

交通部 年代旅遊

延伸閱讀

中廣出售占有國有地案 更一審判賠本息逾9000萬

博愛座修法改稱「優先席」 交通部：子法配合文字修正

轉為橙色燈號！陸委會調升大陸旅遊警戒 交通部回應了

赴陸旅遊警示提升至「橙色」 交通部：旅客自行評估是否前往

相關新聞

暴雨影響！司馬限林道坍方中斷交通 雪管處緊急通知遊客改道

雪霸國家公園管理處上午10點發布緊急通知，泰安鄉司馬限林道8.5公里處發生落石，目前已無法通行，呼籲民眾及遊客

今恐飆37度高溫、午後劇烈雷雨 氣象署示警：外出要特別小心

今天高溫炎熱，中央氣象署預報員林定宜表示，紫外線特別強，外出要防曬、補充水分，預防熱傷害。東南部下周一之前可能有焚風發生...

兩樣情…暑假起跑花蓮住房慘 屏東墾丁、小琉球喜迎紅盤

今天是暑假第一個周末，夏日水上活動熱門地的屏東墾丁、小琉球湧現度假人潮，墾丁核心區旅宿住房九成，周邊也達八成，小琉球也達...

新冠升溫致急診壅塞？ 台大院長：已是常態、非單一原因

新冠疫情進入第6波流行，上周染疫住院人數達817人，患者湧入各醫院急診室，有民眾拍下，台大醫院等待住院的病人滿到大廳。台...

阿里山林鐵／兩大意外22死又經颱風摧殘 全台唯一高山鐵路耗15年修復難在哪

112歲的阿里山林業鐵路是台灣唯一仍在營運的高山森林鐵路，從平地一路爬升到2200多公尺，但難敵大自然威力，接連受莫拉克等颱風摧殘柔腸寸斷。而如今歷經克服地貌修築，原本平地只能搭到奮起湖再往上2站的十字路車站，終於要在7月6日全線通車。這個能自嘉義車站一路搭到阿里山車站的鐵路，總計車程約5小時，但修復工程卻進行了近15年，究竟難在哪？

漱口水之後還要用清水嗎？ 專家指3大常見迷思

不少人會使用漱口水加強口腔清潔，但錯誤的使用方式卻不少，包含用完漱口水後又用清水漱口、漱口水的使用頻率過高，可能會過度刺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。