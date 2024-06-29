今恐飆37度高溫、午後劇烈雷雨 氣象署示警：外出要特別小心

今天高溫炎熱，中央氣象署預報員林定宜表示，紫外線特別強，外出要防曬、補充水分，預防熱傷害。東南部下周一之前可能有焚風發生機率。注意午後瞬間大雨、雷擊、強陣風，中午過後外出要特別小心。下周一前西南風影響，中南部不定時短暫陣雨或雷雨。沿海空曠地區留意較強陣風。

台灣附近吹西南風，林定宜表示，廣東海面一直到澎湖、台灣西南部沿海附近，對流雲系已經逐漸發展，今天配合西南風的關係，中南部清晨已經有短暫陣雨，甚至雷雨的現象，隨著時間進展，可能愈晚的時候愈明顯。

林定宜表示，目前台灣西南沿海、澎湖海域，有明顯的回波出現。今天清晨開始，在西南部沿海陸續有明顯的雨勢。今天整體的天氣部分，西南風影響之下，天氣不穩定，尤其中南部地區有不定時降雨情形，尤其南部地區可能有局部較大雨勢發生機率。

明天依然是西南風，林定宜表示，會持續影響到下周一，東南部地區都有不定時降雨發生。下周二之後風向逐漸轉為偏南風，下周三起轉為東南風，太平洋高壓勢力逐漸往西伸展，同時高壓的南側可能有些水氣被逐漸帶進來。

今天的天氣有兩部分，林定宜表示，第一是西南風影響，所以中南部地區，尤其南部沿海可能有不定時比較大的雨勢出現。另外，中部以北、東北部、東半部、各地山區中午過後可能會有比較大的雨勢，提防大雨發生機率，隨時可能會有短延時強降雨、雷擊、強陣風的發生。

未來天氣，林定宜表示，明天的天氣和今天類似，因為西南風環境，所以西南部尤其南部不定時有降雨情形，甚至局部較大雨勢發生機率；中午過後中部以北、東北部、東半部、各地山區也可能有午後大雨發生。一直到下周一，西南風持續影響，不過南部地區的雨勢稍減弱，不過，中部以北、東北部、東半部、各地山區中午過後有大雨發生可能。

林定宜表示，下周二至周五西南風逐漸轉為偏南至東南風，下周二、周三中南部地區、西半部山區還是有可能大雨發生，由於吹東南風，東半部地區降雨主要在中午過後；西半部地區中午過後下雨機率仍偏高。

溫度趨勢，林定宜表示，今明兩天依然非常炎熱，今天整體溫度35至37度高溫，尤其中部以北地區局部地區有可能出現37度以上高溫；南部地區因為有不定時降雨，溫度沒有昨天那麼高；東半部地區32至34度。

至於近期是否會有颱風生成？他說，短期之內太平洋高壓勢力比較強，下周二之後逐漸西伸，主要熱帶擾動活動區域在菲律賓東方海面，目前看來沒有明顯的熱帶氣旋發展。不過，菲律賓東方海面有些擾動、時不時往西方移動，會帶來一些水氣，順著東南風，造成台灣東南部、恆春半島不定時有短暫陣雨。