兩樣情…暑假起跑花蓮住房慘 屏東墾丁、小琉球喜迎紅盤

今天是暑假第一個周末，夏日水上活動熱門地的屏東墾丁、小琉球湧現度假人潮，墾丁核心區旅宿住房九成，周邊也達八成，小琉球也達九成，再現萬人登島榮景；縣府交通旅遊處說，雖然暑假出國度假熱潮不減，但墾丁和小琉球在第一個周末就開出住房紅盤，顯示屏東仍是夏季國旅首選地，暑假觀光熱從下周起逐漸加溫。

縣府交通旅遊處統計，暑假開始的首個周末假日，屏東縣今天整體住房率約8成5，夏日水上活動盛地屏南恆春半島和離島小琉球，一如過往開出住房紅盤，預期在沒有颱風干擾的情況下，觀光熱潮會逐漸加溫，長達2個月的暑假旅遊商機可期。是否因花蓮強震重創觀光造成的「鄰避效應」轉往屏東，相關主管認為效果有限。

「暑假檔期是一年營業額的指標，第一周就有好彩頭！」墾丁地區一家五星飯店主管說，核心區一般飯店今天住房約九成，高檔則超過9成，快達到滿房的高標；飯店暑假以親子客層為主，且國人習慣接近出遊前再訂房，7月可望迎來國旅旺季商機，估計平日六至七成，假日八至九成，但暑假有高房價、天候不穩定及農曆7月民俗鬼月忌諱的因素，8月住房預訂數尚待衝刺。

屏東縣民宿協會理事長余松華說，暑假出遊多為家庭、親友和大專學生揪團出遊為主，近年因應疫情發展的民宿包棟，每人平均住房價攤分較合宜，墾丁、小琉球的熱帶島嶼度假風情在國內數一數二，高昂的暑假出國價格，未必比在國內自在出遊划算，行程安排也更有彈性，加上很多民宿暑假期間仍以平日價吸客，從最近一波的訂房熱觀察，預期會比去年暑假好。