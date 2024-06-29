夭壽好吃…芒果稀有種「福爾摩沙總統1號」 有錢也吃不到

目前芒果產季，嘉義縣番路鄉已故農民黨主席張銘顯，生前育種「農民黨1號」、「福爾摩沙總統1號」芒果，品質優、產量少，由兒子張景添接手果園經營，自產自銷，今年因氣候變異，「福爾摩沙總統1號」芒果產量少，被內行客戶預訂一空，有錢也吃不到。

嘉縣府秘書許智凱日前到張景添果園，幸運吃到「福爾摩沙總統1號」芒果，直說，「夭壽好吃的福爾摩沙總統1號芒果」，蹲在路邊不顧形象吃到飽，嘉義人才知道的極品芒果，果核薄得像張紙、肉厚甘甜沒絲，有土芒果香氣。

「農民黨一號」芒果，由已故農民黨主席張銘顯1976年以愛文芒果為母、懷特芒果為父，雜交培育的品種，以此命名，由於小果如雞蛋又得名「雞蛋芒果」；同一棵樹結出大果，命名為「福爾摩沙總統一號芒果」。此果自育成經過試驗觀察，增加種植，在1981年推出。

張景添說，福爾摩沙一號芒果1斤130元，今年產量和荔枝、龍眼一樣受氣候異常減產；外界好奇為何同一顆樹會有大小果並存？主因是有沒有「授粉」，授粉就像轉大人過程，授過粉的果實長得比較大。