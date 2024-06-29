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7月天象接棒登場 奇特變星亮萬倍、睽違17年月掩土星和流星雨

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
7月25日清晨是台灣睽違17年再見「月掩土星」，因受曙光影響，可使用雙筒或小望遠鏡觀察，此為示意圖。圖／台北市立天文館提供
7月25日清晨是台灣睽違17年再見「月掩土星」，因受曙光影響，可使用雙筒或小望遠鏡觀察，此為示意圖。圖／台北市立天文館提供

2024年進入下半年，7月精彩天象數不完，台北市立天文館預告將有地球過遠日點、水星東大距、睽違17年的月掩土星，以及原比冥王星更暗、將增亮2萬倍成明星的天鵝座χ變星，月底還有每小時25顆的寶瓶座δ南流星雨、月入昴宿星團。另，距離北冕座T變星上次爆發已有78年，今年7月至9月隨時爆發，亮度將匹敵北極星。

天文館表示，7月5日下午1點6分，地球將通過離太陽約1億5210萬公里的遠日點，比1月3日通過近日點時，遠了約500萬公里，太陽視直徑也小3.3%，不過地軸傾斜緣故，即使在遠日點，被陽光直射的北半球還是處於炎熱的夏季。

天文館說，7月下旬起，週期400多日的天鵝座χ變星將達到最大亮度約3.3等，肉眼即可看見，比它最暗時的14.2等增亮約2萬倍，是最亮的造父變星之一；天鵝座是夏季夜空很容易辨認的星座，天鵝座χ正是天鵝頸部最亮的明星，按圖索驥不難看到。

天文館提到，水星7月22日下午2點39分到達東大距位置，也是最容易觀賞的時機，此時水星亮度約0.5等，與太陽距角26.9°，而日落後至晚間7點30分前，西方低空唯一肉眼可見的白色亮點就是水星。

接著，7月25日清晨「月掩土星」是台灣2007年以來再見，5點8分土星從月球亮緣掩入，6點3分自月球暗緣復出。天文館說，受到曙光影響，得藉助小型望遠鏡觀察，沒有望遠鏡者可於4點30分起，趁曙光尚未影響前，肉眼即可欣賞土星逐漸靠近月球，兩者緊貼的美景。

天文館說，7月30日凌晨，月球伴隨金牛座昴宿星團（M45）升起，逐漸接近並穿越星團，還將掩蔽2.8等的昴宿六等數顆亮星，以肉眼或雙筒望遠鏡都可觀賞。

7月31日則是寶瓶座δ南流星雨極大期，天文館預估每小時天頂流星數量約25顆，此常被追星族當作8月英仙座流星雨的暖身。當晚月相為殘月，不影響觀賞，當輻射點約晚間8點30分升起後，直至天亮前都適合觀賞流星雨。

天文館也提到非常特殊的再發新星北冕座T，平常是一顆10等左右，根本看不見的暗星，但爆發時亮度可高達2等，比北極星還亮。天文學家從1866年、1946年爆發的前兩次觀測紀錄發現，其爆發前會出現變暗的現象，此訊號今年又出現，因此預測很可能於9月前爆發，人人都有機會成為首位目擊幸運兒。

天鵝座是夏季夜空很容易辨認的星座，天鵝座χ正是天鵝頸部最亮的明星，7月下旬將達最大亮度，肉眼可見。圖／台北市立天文館提供
天鵝座是夏季夜空很容易辨認的星座，天鵝座χ正是天鵝頸部最亮的明星，7月下旬將達最大亮度，肉眼可見。圖／台北市立天文館提供
7月30日月球通過昴宿星團時，火星、木星也在旁相互輝映。圖／台北市立天文館提供
7月30日月球通過昴宿星團時，火星、木星也在旁相互輝映。圖／台北市立天文館提供

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