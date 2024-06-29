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台灣觀光美景 芝加哥地鐵看得到

中央社／ 紐約28日專電

為宣傳國際觀光，台灣觀光彩繪車廂從今天起於芝加哥地鐵藍線、往來於國際機場與市中心路線推出。乘客可以看到台灣多元豐富的魅力風光及人文歷史風貌，希望提高美國中西部民眾赴台旅遊的意願。

觀光署為推廣觀光品牌3.0版TAIWAN -Waves ofWonder，今天起至8月18日，於芝加哥歐海爾國際機場（O'Hare International Airport）至市中心中地鐵路線，推出台灣意象的彩繪車廂，乘客可感受台灣的全新氣象。

今年5月啟動的全新觀光品牌3.0，TAIWAN字體融合山脈、海洋、公路與鐵道等圖象，並採用晨光橘色與波浪感線條設計，勾勒台灣四季旅遊亮點，向國際旅客傳達「台灣四季，都是觀光季」的訊息。

推廣活動與長榮航空合作，除了2節觀光彩繪車廂，乘客也可見到2節長榮彩繪車廂穿梭於芝加哥地區。

觀光署駐紐約辦事處主任莊靜真表示，長榮直飛台灣與芝加哥，一週7天皆有航班；高鐵、台鐵、觀光巴士及台灣好行等都有優惠措施；來台轉機旅客也可免費體驗過境半日遊，十分便利。

她說，台灣有豐富自然生態及多元文化，各地特色美食，從夜市小吃到米其林推薦餐廳遍布，環境安全、人民友善，非常歡迎國際旅客來台。

駐芝加哥辦事處長類延峰指出，台灣與芝加哥都有蓬勃民主、繁榮經濟發展及豐富的文化藝術生活，希望透過彩繪車廂活動促進觀光，並強調台灣位處亞洲交通樞紐的重要性。

長榮航空提供專案活動代碼CHITW24，即日起至7月4日，購買指定期間芝加哥出發航班都享有優惠，適用出發日期為今年7月16日至11月30日。旅遊業者也提供活動期間免費機場接送等方案。

彩繪 芝加哥 車廂

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