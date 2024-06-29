午後大雷雨加劇！全台炎熱 專家指1原因暫時不會有颱風

各地天氣高溫炎熱，中央氣象署持續發布高溫資訊，今天中午前後台北市地區、新北市地區、新竹縣地區、台中市地區、彰化縣地區、南投縣地區、雲林縣地區、嘉義市地區、嘉義縣地區、台南市地區、高雄市地區、屏東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。桃園市地區、花蓮縣地區、台東縣地區為黃色燈號。

天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，太平洋高壓勢力稍微減弱，台灣附近的大環境風向轉為西南風，今明兩天的天氣型態也會變得有些不一樣。

他說，西南風帶來的水氣增多，迎西南風的南部地區從昨晚開始到今天清晨，陸續有些下雨的狀況，這種西南風降雨一整天都有可能斷斷續續會發生。夜晚清晨配合海陸風環流，出現降雨的可能性又會更高一些。

今明兩天午後雷雨也將會比較明顯，吳聖宇表示，尤其是配合台灣地形的輻合作用，在北部、東北部局部地區以及中部山區一帶有出現午後大雷雨的機會。

雖然降雨增多，吳聖宇表示，溫度還是一樣炎熱，各地高溫普遍有34-36度，台北盆地內、中南部局部近山地區以及花東縱谷內局部區域有36度以上高溫發生機會。因為西南風增強，台東地區可能局部焚風現象。

下周一之後太平洋高壓有逐漸增強的趨勢，不過，吳聖宇表示，一直到下周三午後雷雨發生的機會還是很高，要等到下周四之後高壓更為增強，甚至高壓中心都接近到台灣附近，午後雷雨發生的情況就會有明顯減少的趨勢，也會更加集中在山區內，平地的天氣將會比較穩定。

吳聖宇表示，午後雷雨較少的天氣型態，有機會持續到7月8日或9日。再來高壓又會減弱，午後雷雨的情況增多。溫度的部分，下周後半降雨減少，高壓中心來到台灣附近，整體的溫度可能更為升高，發生極端高溫的範圍有可能再擴大，持續觀察。

至於颱風的部分，吳聖宇表示，短時間內一直到7月上旬，太平洋高壓頗為強勢，低緯度熱帶洋面上雖然偶有熱帶擾動活動，但預報不太看好發展的趨勢，暫時不會有颱風發生。可能等到7月中旬之後，颱風發展的條件才會比較好一些，後續的預報變化也值得留意。