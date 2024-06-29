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1張圖看海峽上的弧狀雲線 鄭明典：今晚會影響西南部

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
海峽上的弧狀雲線。圖／取自鄭明典臉書
海峽上的弧狀雲線。圖／取自鄭明典臉書

前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出今晨的衛星雲圖，他表示，可見海峽上的弧狀雲線，這是一股增強南風的前緣，後方雲系是伴隨東風波擾動的雲系。這股南風增強，今晚會影響台灣西南部，然後持續北上，值得觀察。

中央氣象署預報員官欣平昨天表示，今明兩天中南部會是晴天，但偶有一陣陣驟雨，特別是在沿海地區，今天午後雷陣雨的發展會更加劇烈、有感。周末要注意天氣比較不穩定。

今、明兩天西南風影響，氣象署說，中南部地區及澎湖、金門有局部短暫陣雨或雷雨，南部地區並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區及馬祖為多雲到晴，午後中部以北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率；今天高溫炎熱，大台北地區易有局部37度高溫發生的機率；明天東南部地區有焚風發生的機率；台中至台南沿海空曠地區及綠島、澎湖、馬祖易有較強陣風。

澎湖 馬祖 高溫

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