國際小行星日前夕 今晚具潛在威脅小行星將近掠地球

明天是「國際小行星日」，台北市立天文館預告今晚約10點，將有1顆具潛在威脅的2024 MK小行星近距離飛掠地球，比月球還近三分之一，也是近年近地星體中最亮一顆，天文館會在YouTube頻道直播實況，並解答小行星的大秘密。

天文館表示，國際小行星日是聯合國於2016年設立的國際性教育活動，紀念近代最具代表性的小行星撞擊事件、1908年6月30日在俄國的通古斯大爆炸，目的是呼籲公眾關注小行星撞擊風險，未雨綢繆為下一次撞擊事件做好準備。

天文館說，目前已經被確認的小行星多達數10萬顆，並非都具有危險性，天文學家將與地球軌道距離小於0.05天文單位、約750萬公里且絕對星等高於22.0等以上者，歸類為「具潛在威脅小行星」，現已發現2000多顆。

天文館透露5年後，2029年4月13日驚險掠過地球的99942號小行星「阿波菲斯」就是具潛在威脅小行星其中之一，威力足以摧毀整個台灣，民眾屆時將可目擊閃耀著接近北極星亮度的光芒，從比月球近10倍處快速掠過夜空的真實情景。

天文館指出，今天晚間約10點從距離地球不到月球三分之二遠、僅約29萬公里處掠過的2024 MK小行星，也屬於具潛在威脅小行星，但科學家尚未發現確定會撞擊地球的小行星，暫且不用擔憂。

小行星命名方式不同於其他星體，發現者提出建議名稱，再經國際天文學聯合會（IAU）審核後公告。天文館說，中央大學鹿林天文台於2007年發現的小行星，2020年被正式命名為300300號「台北天文館」小行星。