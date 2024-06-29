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國際小行星日前夕 今晚具潛在威脅小行星將近掠地球

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國際小行星日前夕 今晚具潛在威脅小行星將近掠地球

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市立天文館分享，藝術家筆下2013年2月15日車里雅賓斯克隕石進入地球大氣層的想像圖，這顆小行星估計約15公尺大，爆炸產生的衝擊波造成上千人受傷。圖／天文館提供、來源加州科學院
台北市立天文館分享，藝術家筆下2013年2月15日車里雅賓斯克隕石進入地球大氣層的想像圖，這顆小行星估計約15公尺大，爆炸產生的衝擊波造成上千人受傷。圖／天文館提供、來源加州科學院

明天是「國際小行星日」，台北市立天文館預告今晚約10點，將有1顆具潛在威脅的2024 MK小行星近距離飛掠地球，比月球還近三分之一，也是近年近地星體中最亮一顆，天文館會在YouTube頻道直播實況，並解答小行星的大秘密。

天文館表示，國際小行星日是聯合國於2016年設立的國際性教育活動，紀念近代最具代表性的小行星撞擊事件、1908年6月30日在俄國的通古斯大爆炸，目的是呼籲公眾關注小行星撞擊風險，未雨綢繆為下一次撞擊事件做好準備。

天文館說，目前已經被確認的小行星多達數10萬顆，並非都具有危險性，天文學家將與地球軌道距離小於0.05天文單位、約750萬公里且絕對星等高於22.0等以上者，歸類為「具潛在威脅小行星」，現已發現2000多顆。

天文館透露5年後，2029年4月13日驚險掠過地球的99942號小行星「阿波菲斯」就是具潛在威脅小行星其中之一，威力足以摧毀整個台灣，民眾屆時將可目擊閃耀著接近北極星亮度的光芒，從比月球近10倍處快速掠過夜空的真實情景。

天文館指出，今天晚間約10點從距離地球不到月球三分之二遠、僅約29萬公里處掠過的2024 MK小行星，也屬於具潛在威脅小行星，但科學家尚未發現確定會撞擊地球的小行星，暫且不用擔憂。

小行星命名方式不同於其他星體，發現者提出建議名稱，再經國際天文學聯合會（IAU）審核後公告。天文館說，中央大學鹿林天文台於2007年發現的小行星，2020年被正式命名為300300號「台北天文館」小行星。

天文館為此特別專訪中研院天文所院士葉永烜、中央大學天文所研究員林忠義與鹿林天文台台長林宏欽，今晚8點將在YouTube「台北天文館」頻道首播，也會有天文館專業人員線上解答小行星各類問題。

台北市立天文館分享，藝術家筆下6600萬年前小行星撞擊地球的想像圖，小行星撞擊造成恐龍滅絕同時，也使哺乳類得以興起。圖／天文館提供、來源NASA
台北市立天文館分享，藝術家筆下6600萬年前小行星撞擊地球的想像圖，小行星撞擊造成恐龍滅絕同時，也使哺乳類得以興起。圖／天文館提供、來源NASA

天文館 科學家

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