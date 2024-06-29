今明兩天中南部全天短暫陣雨 全台午後留意熱對流雷雨

連續多日的午後雷雨，周末天氣稍微有些變化。天氣風險公司氣象部經理吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，原本比較強勢的太平洋高壓稍微減弱，風向轉為西南風，且來自南海的水氣增多，整體天氣會變得比較不穩定一些，西南風迎風面的中部以南地區一整天斷斷續續下雨機會，其他地方留意午後的熱對流雷雨。因為高壓較弱，不排除有局部大雷雨。

不穩定的天氣大概持續到下周一，吳聖宇表示，下周二之後太平洋高壓又有增強西伸的趨勢，風向也會再轉變為偏南到東南風，中南部迎風面的降雨結束，又恢復為上午多雲到晴，午後中北部易有午後雷雨的天氣型態。

吳聖宇表示，下周四之後高壓還有可能會更強，風向有機會進一步轉為東南甚至偏東風，午後雷雨發生的狀況有可能明顯的減少，天氣將有更為穩定的趨勢。

溫度方面則是持續炎熱，吳聖宇表示，各地每天的高溫都可能來到34-36度之間，台北盆地內以及中南部局部區域、花東縱谷內局部區域有36度以上高溫發生的可能性，下周後半如果高壓中心往台灣接近過來，溫度還有更熱的趨勢。

他說，外出務必做好防曬、預防中暑，上午10時後到下午4時之前，盡可能待在室內，避免熱傷害。

短期間內太平洋高壓偏強，南邊的熱帶擾動沒有太好的發展條件，吳聖宇表示，雖然還是有一些東風波動之類的擾動活動，但是預報資料來看，很難有明顯發展，暫時有颱風發生或是影響台灣的機會。比較平靜的狀態維持到7月上旬，7月中旬之後待觀察。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急 」表示，位於南海的擾動98Ｗ殘骸，今明兩天靠近台灣。彰化至屏東天氣稍不穩定，全天晴時多雲偶雷雨，其他地區午後也有雷陣雨機會，外出記得攜帶雨具。沒下雨時高溫悶熱，室外活動多補充水分，預防中暑。氣象粉專「觀氣象看天氣」也說，今天下午起至明天，南部有機會下些雨、消消暑。