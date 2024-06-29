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極端高溫條件壟罩 各地炎熱恐飆破38度！午後慎防雷擊、豪雨威脅

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天氣炎熱恐飆破38度高溫 吳德榮：午後大雷雨 慎防豪雨威脅

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
各地天氣炎熱，白天陽光加熱，帶來極端高溫的條件，最高氣溫常達36至38度，甚至更高。本報資料照片
各地天氣炎熱，白天陽光加熱，帶來極端高溫的條件，最高氣溫常達36至38度，甚至更高。本報資料照片

今天依舊各地天氣炎熱，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天至下周五在華南至長江流域一帶南北徘徊，台灣在鋒面前暖氣團內，空氣偏暖，又在太平洋高壓範圍內，天氣大致晴朗，白天陽光加熱，帶來極端高溫的條件，最高氣溫常達36至38度，甚至更高；今天北部23至37度，中部24至38度，南部25至38度，東部23至36度。

他說，最新模式模擬顯示，今天至下周四，台灣仍在太平洋高壓西側，由於其沉降作用偏弱，無法壓制大氣潛在不穩定度的釋放，近山區午後有對流發展；周末兩天西南部不定時有局部陣雨，午後對流的影響範圍擴大，應注意局部大雷雨，包括雷擊、強風、瞬間大雨及豪雨的威脅，平地應防急雨積水，山區慎防坍方、落石、土石流。

下周五太平洋高壓略增強，他說，午後對流減弱、範圍縮小，大多侷限在山區。

大雷雨 落石

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