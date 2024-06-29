博愛座改「優先席」、給有需要者 衛福部預告修法息爭

近期博愛座爭議頻傳，衛福部長邱泰源日前要求社家署單條修正「身心障礙者權益保障法」第53條的博愛座規定，並於昨天預告、7天後截止，除將博愛座更名「優先席」，也調整適用對象，將優先乘坐博愛座之「老弱婦孺」，修正為「其他實際需要者」。

博愛座讓座紛爭不斷，在輿論壓力下，衛福部一周內完成法制程序，且以單條修正方式修正身權法，對外預告修正草案。草案說明指設置博愛座起於因應需求族群日漸增加，為彰顯其重要性，並優先禮讓給有需要乘坐者的精神，參考英、法、日本，這些國家均設類似台灣「博愛座」，提供有需求者使用，以「優先席」命名。

衛福部指出，為與國際接軌，並落實該座位設置原意是優先禮讓給有需要者乘坐，以回應近期博愛座爭議事件，所以修法將「博愛座」改為「優先席」，並將優先乘坐博愛座對象的「老弱婦孺」，擴大為「其他實際需要者」。

社家署副署長張美美表示，考量近日博愛座爭議頻傳，衛福部將預告期由一般法案預告2個月，本次將預告期縮短為7日，希望盡快解決爭議，行政部門加速作業，但身權法修法仍須通過立法院排審通過才能實施，實施後衛福部將與交通部討論，如何與運輸業者協調修正博愛座標示。