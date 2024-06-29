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身權法草案躺立院 等「凝聚共識」

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

衛福部昨預告火速修正「身心障礙者權益保障法」第53條草案，將博愛座更名為「優先席」。不過，身障團體不滿地說，攸關全台130萬身障者權益的其他法條已10年未修，提出的草案還躺在立法院，希望其他條文也能盡速修正。衛福部社家署副署長張美美回應，其餘條文修訂仍在凝聚共識中。

中華民國身心障礙聯盟秘書長洪心平說，障盟認同此次修法，可避免博愛座淪為道德綁架，但除博愛座以外，身權法中多項條文均涉及身障者、弱勢者交通權益，例如騎樓地面高低不同，影響身障者移動，目前各縣市無法可罰，修法重點之一希望納入罰則，讓各縣市協助身障者建立無障礙空間，盼政府拿出魄力，盡快重啟修正身權法全文。

老人福利聯盟秘書長張淑卿表示，博愛座精神是幫助有需要的人，有些高齡者身體仍健康，未必需要乘坐博愛座，也很樂意把座位讓出來給有需求的孕婦、負傷的年輕人。

張淑卿表示，希望修法更名後，讓博愛座更符合大眾期待，也減少民眾對於「高齡者就想占位置」的錯誤標籤，減輕世代對立，避免近期事件讓民眾以為高齡者就是愛吵架。

「不過，長者較容易因退化性關節炎、肌力不足等，感到身體不適。」張淑卿表示，全台400萬名65歲以上長者，對大眾運輸利用率較高，若都要乘坐博愛座也不敷使用，高齡者有時也因身體不適需要坐下休息，年輕人乘車時也有需要坐下的時候，建議可透過類似孕婦貼紙等方式，幫助民眾表達自身需求。

博愛座 身障者 高齡者

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