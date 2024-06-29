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健康你我他／葉菜裝袋冷藏 肉類秤重分裝冷凍
過去在職場，三餐外食。冰箱中除了牛奶、豆漿與礦泉水外，就是水果、乾果、糖果等三果的零嘴。
退休後，為了營養衛生與經濟實惠，自己掌廚。按照體質、生活型態、活動量、體重與年齡，粗略計算該吃進去的卡路里，每天約吃100公克肉類、一個雞蛋、一杯牛奶、50公克麥片、兩碗糙米飯、半斤蔬菜、兩份拳頭大的水果。
買回食材後，肉類依重量分裝在鐵製容器中冷凍；蔬果例如洋蔥、胡蘿蔔、南瓜等食材，放在通風陰涼處，不必冷藏；黃瓜、絲瓜等瓜果用餐巾紙或報紙包好，放在塑膠袋中冷藏；茄子或葉菜類蔬菜，用塑膠袋包好冷藏。開封後的麥片、麵粉等，以及黑木耳、香菇、金針、海帶等乾貨，則用密封袋或密封條封緊冷藏。
每次煮菜時，取用當天所需的食材烹煮。用自來水沖裝肉的容器，即可順利拿取適當份量解凍；冷藏蔬果，每次取用所需份量，一點都不麻煩。
我每天準備當天份量的食物，中午煮完後分成兩份，一份趁熱吃，一份立刻放入冰箱冷藏當晚餐，每天吃完，沒有隔夜飯菜。
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