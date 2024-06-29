愛肝達人站／「漏財與漏尿」你選哪一個？

最近黃仁勳來台，引起一股熱潮。

老同學見面。

「AI一波，你有賺到嗎？」

「啊，沒有，太晚上車了，我就是有漏財運！」

「你呢？」

「我啊，是有小賺，但我寧可跟你換！」

「為什麼？」

「我漏尿啊！」

「一用力或一咳嗽就漏尿。」

「好丟臉，出去外面都要包尿布啊！」

近年來，高齡者逐漸增加，但當初造物者設計的泌尿系統逐漸不合使用，很多女士們尤其生孩子後，或子宮下垂或子宮長了肌瘤，壓迫到膀胱，容量減少，壓力增加，一緊張或用力就會漏尿；或者男士們攝護腺隨著年齡的增加，逐漸變大，據統計50歲的男性50%有攝護腺肥大，70歲有70%，100歲則100%，無人能倖免。

年輕時，兩位同學一起尿尿比較誰射得比較遠，等年齡大時，則是互相比較誰尿得比較久，這是年紀大的男士們心中的大恨。

攝護腺肥大可以經過手術切除攝護腺而獲得改善，但也有男士們抱怨，切除之外，在炒飯時缺少最後一步的射精快感，據說是內射到膀胱內了。此外，近年來攝護腺癌的男士們比率愈來愈高，這男士們心中的大恨，好比乳癌是女士們心中的大恨一樣。

針對攝護腺癌，雖然透過抽血驗PSA（攝護腺特異抗原）來早期偵測，但大部分的人PSA高其實都是單純的攝護腺肥大，單靠PSA檢查無法鑑別，不得已之下只能靠切片檢查，切片檢查陽性固然要積極處理，但陰性也不代表不是攝護腺癌。

近年的攝護腺磁振造影檢查可以早期發現攝護腺癌，同時在做切片時也可以在磁振造影及超音波結合的導引之下做得更精準，比以前的盲目隨機取得的切片精準得多了。

萬一有了攝護腺癌，如果發現得早，沒有骨骼或局部轉移，可利用達文西手術將攝護腺切除，但因攝護腺兩旁有神經，控制人的尿尿及性功能，手術時為了徹底將腫瘤完全清除，有時會傷及這兩段神經，因此有些病人手術完會漏尿，尤其是在用力或咳嗽之時，是許多手術完的病人心中的最痛，因為堂堂男子漢包著尿布不方便也不衛生，最重要的是深深打擊了男人的自尊心。希望醫學再進步，可以手術更精準，同時也有方法可以根本解決漏尿之苦。

總之，「漏財」與「漏尿」之間的抉擇，如人飲水，冷暖自知，前者靠個人的智慧與機運，後者靠醫學的進步、醫師的努力了，阿們。