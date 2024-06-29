當醫師成了病患家屬／揪心陪伴失智父 王麗月看診更體貼病患

母親早逝、由父親扶養長大的新店耕莘醫院胃腸肝膽科主治醫師王麗月，雖然父親有心臟病、攝護腺肥大等疾病，生活仍可以自理，又因住在同一社區，她在照顧上並沒有太大問題，直到父親出現失智症狀，才讓身為醫師的她意識到，「看病不只是開藥而已，包含病人看診的交通、居家照護等都需注意，以同理心為病人全方位思考」。

老父裝著假牙找假牙

「過去父親雖有些慢性病，但只要幫他叫好計程車，還是能自行到醫院看診。」王麗月說，沒想到，2019年疫情爆發前後，他開始忘東忘西，找不到假牙最後發現是在自己嘴裡，脾氣變暴躁，有時走著走著會有差點往後倒的狀況，就醫診斷罹患了失智症，從此，在照顧父親上，兄弟姊妹們特別空出更多的時間參與陪伴。

王麗月眼泛淚光述說著，父親發病前，每年孩子寒暑假期間，她都會帶著父親一起全家出國旅遊，到世界各地去看看不同的風景，那時候是最幸福的時光；父親發病後，也讓她格外珍惜與父親的相處機會，現在每周六無門診期間，會帶著父親去看診，也陪著父親一起散步。

心臟退化卻無病識感

「近年父親的心臟慢慢退化，走路容易喘，曾經兩次119送急診，發現有心律不整，又因為失智較無病識感，讓家人很擔心。」王麗月認為，因為疾病關係，父親的飲食要更注意，不可吃高鉀食物，包括蔬菜水果等，因此她常煮餐食給父親吃。

王麗月有一個姊姊、兩個弟弟，在父親病情惡化後，大家開始輪流照顧。但她的公婆也有心血管疾病，加上患有失智症、憂鬱症的阿姨及姨丈都需要照顧，她一起照顧五名長輩。不過，她樂觀且正向看待，笑稱「以前買菜還要分批煮，如今一次煮一大鍋分給被照顧的長輩，更加方便也是好事」。

長照2.0助分擔照護

王麗月不忍將父親送去日照中心照護，後來發現政府推出的長照2.0有多項服務，可協助面臨的照顧困境，因此她申請使用，也算是幫忙分擔照護上的辛苦。現在她看診時，更能以同理心為病患設身處地著想，都會跟有需要的病患提起政府的資源。

「從父親身上學到很多。」王麗月心有所感地說，以前看診就是指出症狀、開藥就好，現在看診都會跟病患主動說明，面對有些病患擔心申請過程繁瑣，她也可以家屬的身分耐心地跟病患解釋。

盼政府強化銀髮機構

台灣即將邁入超高齡社會，以後長者會愈來愈多，王麗月認為，政府在一些銀髮機構及相關活動還可以做更多，讓長者更受照顧，例如社區的電子產品教學班、才藝班等，尤其很多獨居老人若沒有事情做，失智會更嚴重，而下一代要承受這些照顧責任也很辛苦。

王麗月有好多角色，不僅是醫師，也為人女兒、人妻、人母（兩個兒子），感嘆現在除了照顧好父親，真的就是要把握當下，「也跟家人說要找時間多陪陪父親、爺爺」，與家人更珍惜相處的時光。

每年寒暑假，王麗月(左一)都會帶著父親(右一)一起全家出國旅遊。圖／王麗月提供