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科技執法路段 民怨標示不顯眼

聯合報／ 記者吳淑玲邵心杰林保光／連線報導
台南市科技執法路口將再增加，議員要求在警示牌加裝閃燈，提醒民眾注意。記者吳淑玲／攝影
台南市科技執法路口將再增加，議員要求在警示牌加裝閃燈，提醒民眾注意。記者吳淑玲／攝影

科技執法路段愈來愈多，標示不清常造成民怨，台南已有38處科技執法，將陸續增至63處，高雄現有56處，今年再增26處。台南市議員認為科技執法不能以開罰為目的，要求在科技執法設置點前的路段，加設固定式LED燈等更顯眼的警告牌，提醒用路人注意，台南市警局允諾增設。高雄市警方指出，為提醒用路人，只要經費足夠，也會增設。

台南市警局去年科技執法共取締9萬7375件，罰鍰約1億1685萬元，科技執法有效降低事故率約2成，全市已有38處科技執法，年底又有10處上路，內政部又補助5100萬元建置15處科技執法路口，議會審查墊付案時，多名議員指科技執法路段愈來愈多，但標示不清，用路人未注意而違規受罰，常造成民怨，要求市警局每個科技執法設置地點，應設固定式LED燈及警告牌，且在居民不反對下裝設爆閃燈。

市警局表示，新增15處科技執法路口擬以原台南市區及永康區等為主，建置、驗收等程序，最快年底或明年才會上路，取締項目以不依規定車道行駛、車輛未停讓行人及闖紅燈等，目的是維持車流順暢及降低事故。

市警局指出，會依議員建議在每處科技執法路口前適當距離增設2面科技執法警告牌面，並加裝LED燈讓民眾提醒知悉前方路口設有科技執法，至於爆閃燈有使用的規定，擬以設置「施工警告燈號」紅色閃光燈號方式，在每處路口增設2只太陽能LED紅色閃光燈號，提醒用路人注意。

吳姓市民說，有些科技執法路段太暗，警告標誌夜間不明顯，開車到路口才發現，如有閃燈提醒也能提高警覺；議員林美燕也說，警告標誌距離要拉遠一點，重點是提醒遏阻違規，防制意外發生為目的，而非開罰。

高雄市已有56處科技執法，今年增設26處科技執法，其中21處以「不停讓行人」 為執法重點，7月15日上線執法。交通大隊指出，科技執法路段前並未規定必須設太陽能供電警示牌或LED字幕看板，但為提醒用路人，如經費足夠，仍會增設。

台南 科技執法

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