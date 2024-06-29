避15種「空汙」樹惹議 環部下周討論

環境部日前發函給相關政府單位，指肖楠、楓香等十五種樹種被證實會釋放異戊二烯（Isoprene），因容易衍生臭氧致影響空氣品質，建議避免種植，引發爭議。環境部長彭啟明昨表示，減少汙染源已進入錙銖必較階段，環境部主要想表達選擇樹種可從不同面向考量，下周三將邀請農業部相關單位、專家學者討論更適合台灣的樹種。

針對近日引發的樹種爭議，環境部昨強調，並無公告禁止種植相關樹種。樹木可以攔截懸浮微粒等空氣汙染物，的確有助於空氣品質提升，不過根據國內外研究發現，有些樹種可能排放異戊二烯，也是臭氧前驅物之一，對於樹種的選擇須從各種不同面向多方考量。

彭啟明表示，環境部委託成大、中興大學森林相關背景教授，蒐集上百篇國內外文獻指出，有些樹種排放出的化學物質的確催化出更高的臭氧，環境部鼓勵種樹，主要想表達種樹可以有更好的選擇方向。

環境部大氣環境司副司長張根穆說，環境部只是提供建議，並不具法規強制力，如果未來要再出具相關指引將改採正面表列，並明列各式樹種功能性，如景觀、淨化空氣等，目前初步盤點有四十五種樹種，下周三會再與農業單位討論。