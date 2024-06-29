橘世代／【學習變老】100%無障礙 身心都感覺安全

雙連安養中心樹⽴安養照護領域的模範，蔡芳文退休後擔任多家企業銀髮住宅及長照機構顧問，他自己理想的老後住所，是百分之百身心無障礙。

「所謂身心無障礙，是包含心理都要感到安全沒有恐懼。」他舉例，電梯的關門時間是六秒，對於一般人來說沒有問題，但是對長輩來說很可能不夠，進電梯時不免擔心走太慢會被門夾到，這就是沒有百分之百身心無障礙。

再來是常見的無障礙斜坡，根據法規，無障礙坡道最大縱坡度為一比十二，但蔡芳文認為，實際操作上，這樣的坡度需有旁人協助，單靠老人家自己是無法雙手推輪上去的，因此，銀髮住宅並非符合法規就好，他認為理想狀況是平地，不使用斜坡，如果一定會有斜坡，建議可以採一比三十六。

他談到《長壽從住宅建造開始》作者林玉子教授的想法，中年換屋應該是換一處可以從四十歲住到一百歲的住宅，至於他自己則會選擇一處具有連續性照顧服務的長照機構或銀髮住宅，首選當然是他貢獻廿多年心力的雙連安養中心，或是他退休後規畫的銀髮住宅。