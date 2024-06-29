橘世代／【學習變老】他的座右銘是「傾聽」 抱怨促成23項創新

蔡芳文擔任雙連安養中心執行長時期，研究中心掛著大大的「傾聽」兩字，他說，這兩個字其實來自於阿公阿嬤的抱怨，而這些抱怨，最後竟促成廿三項創新開發。

他表示，當時雙連有兩百零六名正式員工，平均年齡約四十歲，即使都具備相關證照及專業素養，但與長輩年齡落差很大，不一定完全了解他們的需求，尤其是在硬體設備方面最能看出差異，他舉生活中經常使用的座椅和電梯兩個例子。

椅子，年輕人喜歡愈軟愈好所以懶骨頭很受歡迎，但老人家坐下去卻爬不起來，他曾更換一整批座椅，「結果買進來之後阿公阿嬤開始罵，因為墊子太軟了。」電梯，以前電梯門的紅外線只有兩點，感應不夠靈敏，阿公阿嬤走路較慢很容易被夾到，甚至有人因此被夾到骨折送醫，結果肯定是被家屬指責。

蔡芳文表示，阿公阿嬤們的抱怨都是很好的建議，他跟同仁積極尋求解方。

當時與台大智活中心合作，劉佩玲教授就提出要傾聽長輩的心聲，於是傾聽就成為蔡芳文與團隊同仁的座右銘，雙連後來成立研究中心，開發的產品分為日常生活與智慧科技兩大項。

椅子方面，他與家具工廠合作，客製化符合老人需求的座椅，「坐墊不能太軟，要可以跨手跨腳，材質要透氣等等。」

至於電梯，將紅外線增加到七十二個點，大幅提升感應，再也不會夾到阿公阿嬤。此外也運用在照顧上，有些長輩中風後肢體痙攣，為此研發出反手套，保護長輩的雙手；現在普遍使用於長照機構的定位系統，也來自於雙連，「我不喜歡使用監視器，改用定位系統，戴在手上只要離開活動區域，同仁就會收到系統提醒」。

直到蔡芳文退休，雙連研究中心仍持續運作，而這些成果都來自於傾聽阿公阿嬤的心聲。