橘世代／【學習變老】做好3準備 學習快樂老後

說起台灣的安養機構或銀髮住宅，就一定要說到蔡芳文。全台最難排隊的養老機構雙連安養中心、三芝大型養生開發案日初不老莊園、中和社會住宅ＢＯＴ樂陶居中和館、台中大毅集團高年級聚樂部等，這些居住樣貌不同的銀髮住宅，都出自他之手。

目前由他操盤的銀髮住宅有十二家，這只是在台灣，還不包含輸出大陸的案例，擔任雙連執行長期間，一年有超過七百個團體前來參訪向他取經，由此可知他在老人安養與長照領域的重要地位。

與蔡芳文約訪當天，他身穿正式西裝，坐下後取出一把扁梳整理頭髮，呈現出老紳士的一派優雅。問起他在雙連的年資，他說：「雙連教會和安養中心前後加起來四十二年。」

他以大半人生在安養及長照機構的觀察，將老後的樣貌分為四種。

第一種樣態是對於第三人生有很好的準備，處於享受生命的狀態。

第二種樣態是活到老、學到老、服務到老，是成長型的樣態。

第三種樣態是掛心很多事情，即使老了還是每一天煩惱許多家務事。

第四種樣態是擔心健康狀況，身上有多重疾病，經常必須就醫，每一天都不快樂。

蔡芳文認為，這四種樣態跟年齡變化沒有關係，並不是六十五歲的年輕老人就比八九十歲更享受老後生活，而是取決於變老的準備。要達到前兩種樣態，就要提前做好「財務規畫、健康促進、社會支持」三項準備。

快樂老人 都有財務規畫

他看過的快樂老人都有提前做財務規畫，不用跟子女伸手要錢，生活就過得自在，安養院的阿公阿嬤有一句名言：「身邊的錢沒有用完，就不算自己的錢。」

他曾服務過一個年輕時開洗衣店的阿嬤，存款兩百萬加上一間房子出租，生活很愜意，呈現第一種老人樣態。但兒子經商向她周轉一百萬，說好月付利息，只持續半年就中斷，最後全部財產都賠在兒子生意上，阿嬤愁眉不展，變成第三種老人樣態，終於付不出安養院費用而搬離。

運動健檢 不忘健康促進

蔡芳文以服務長者為職志，在雙連期間，不分平日假日、全天候待命，從黑髮拚到如今自己也滿頭銀髮，深知提前準備老後生活的重要，因此四十歲開始做財務規畫，三分之一收入進行穩健型投資，如今回頭審視，他想提醒年輕人，財務規畫愈早開始愈好，若能一出社會就做更好。

至於健康促進，他固定每天運動，至少每年一次自費進行健康檢查；最後，三項變老準備中的社會支持也很重要，「我在安養院看到第一種樣態的老人很享受社交生活，樂於與人往來，第二種樣態的老人也是，他們喜歡學習也喜歡教人。」

退休開課 凝聚社會支持

他在雙連舉辦各種講座，每周可以開到三十八門課，講師都由安養院的阿公阿嬤親自擔任，退休醫師教保健知識、退休銀行經理教理財規畫，還曾邀請一位八十多歲的阿嬤開書法課，阿嬤興高采烈跟家人說自己當老師了，而且學生加起來超過一千六百歲，蔡芳文露出欣慰笑容，謙虛表示：「雙連逐漸有名氣，事實上是這些老人家營造出來的氣氛，不是我們這些員工有多厲害。」

如今的蔡芳文，持續在高齡照顧領域貢獻專長，樂在工作、樂在生活，享受第三人生，他自己成為最好的變老新樣貌。