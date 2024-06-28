全球再生能源投資不均 IEA：COP「綠能增三倍」難達標

去年COP28提出「阿聯共識」（UAE consensus），決議各國要在2030年前，把再生能源裝置容量提升為三倍。為了達到這個目標，國際能源總署（IEA）日前在倫敦舉行的「氣候投資高峰論壇」（Climate Investment Summit）指出，今年全球潔淨能源投資將達到兩兆美元，是化石燃料投資的兩倍；全球綠能投資雖穩定成長，但投資分布不均：新興和發展中經濟體占世界總人口三分之二，卻只獲得15%的再生能源投資。

第五屆「氣候投資高峰論壇」26日在倫敦證交所舉行，國泰金控總經理李長庚受邀在主題論壇短講，討論全球再生能源發展現況，國際能源總署、國際太陽能聯盟等組織代表齊聚對談。國泰金控是本屆論壇唯一受邀出席的台灣金融業。

國際能源總署能源投資部門主任 Cecilia Tam說，國際能源總署今年六月發布的《世界能源投資報告》（World Energy Investment）指出，今年全球潔淨能源投資將達到兩兆美元，是化石燃料投資的兩倍；電網投資額多年來停滯在每年三千億美元，今年也預估可成長至四千億美元。

「不幸的是，這些投資並未均勻分布在全球各地。」Tam說。例如：對再生能源發展十分重要的「儲能設備」，投資額有九成流向中國、美國和歐盟。Tam表示，全球要達到COP28的再生能源成長三倍目標，需要新興和發展中經濟體共同參與；以現況來看，綠能投資不均是個棘手問題。

國際太陽能聯盟執行長、前斐濟環境部常任秘書 Joshua Wycliffe表示，全球的太陽能投資也有分布不均的問題，非洲國家和太平洋島國有巨大的投資缺口。相較於已開發國家，這些市場暗藏國家體系脆弱、缺乏監管和法令支持等特性，導致投資信心低落。

Wycliffe指出，透過金融手段降低投資風險很重要。國際太陽能聯盟在COP27提出《全球太陽能融資機制》（Global Solar Finance Facility），運作混合融資模式，募集了兩億美元的初始資金，將用在保險、支付保證金和投資，支持非洲國家發展太陽光電項目。

Wycliffe表示，光電技術在過去三十年成長迅速，得益於人類的創新發想，投資也需要創意。因此，國際太陽能聯盟去年起舉辦「SolarX」創業競賽，徵選20個非洲的太陽能創業點子，並提供資金與創業培訓。去年獲選團隊包括模組化的太陽能街頭自動販賣車、設計可在校使用的太陽能烹飪鍋爐等；今年的「SolarX」競賽正在徵件中。

「用有效溝通形成社會共識，對於發展再生能源也非常重要。」國泰金控總經理李長庚說，並分享多個國泰金控與利害關係人協作的經驗。

國泰金控在東南亞有多個再生能源投資項目，「在這些政策不明朗的國家，要試著從當地合作夥伴中學習，更了解市場的情況。」

李長庚說。國泰金控面對的挑戰包括繁瑣行政流程、供應鏈不完善，及社會尚未對再生能源發展達成共識等等；但國泰金控善用擔保或混合金融等金融工具，以改善新興市場資金成本及投資風險問題。

在台灣，國泰人壽作為全台最大的商辦房東，考量到中小企業承租戶難以單獨購買綠電，就以房東身分統一購買、分配綠電，縮小再生能源供需差距。據2023年統計，總共新協助18家企業，轉供1,349萬度綠電。

金融工具投入同樣重要。李長庚提到，國泰證券與國泰金控數數發中心區塊鏈團隊合作開發六年型、年利率 3.5%的證券型代幣（Security Token Offering，以下稱STO）商品，為台灣首檔STO，可搭配優惠購電機制提高投資報酬率，協助綠能企業向專業投資人募資。