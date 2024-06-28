彭啓明擬推3措施 促2030年50條河川無重度污染

環境部長彭啓明今天表示，期望2030年以前全台50條主要河川無重度污染，為此將推動3個措施來達成，包含加嚴放流水標準、鼓勵地方政府污水處理更有效率，以及強化水質監測。

彭啓明今天出席天下雜誌主辦「流域共好行動倡議論壇」，接受媒體聯訪時指出，基本上有關流域的治理，從地方政府到中央政府及每個人都要重視、一起努力，幕僚有告訴他，到去年為止，全台重度污染河川的長度只剩下3.3%，希望在2030年以前，50條主要河川都沒有重度污染。

為達成以上願景，彭啓明說，將推出3個措施，首先是加嚴放流水標準；其次，鼓勵地方政府將污水處理得更有效率；再者，加強使用各種AIoT智慧聯網工具來監測水質，盡快找到偷排放的污染源。

由於目前有垃圾掩埋場產生污水，也會造成污染滲流。彭啓明坦言，目前有幾個露天掩埋場的確會排出污水，將在全台灣選出3個地方，包含新竹也有，會優先處理，因為位在集水區的上游區，不過若要處理好整體露天掩埋場的污水問題，則要費時2、3年。