農業部準備申請傳統豬瘟非疫國 盼114年5月通過

繼撲滅口蹄疫、防守非洲豬瘟有成，台灣生鮮豬肉要重返國際市場須撲滅傳統豬瘟。農業部今天表示，至6月底全國停打傳統豬瘟疫苗滿1年，下半年申請成為非疫國，盼明年5月通過。

為讓台灣養豬產業重返國際市場，農業部指出，繼民國109年6月16日獲世界動物衛生組織（WOAH）通知認定為未施打疫苗的口蹄疫非疫區（金門除外），也持續成功防守非洲豬瘟，撲滅傳統豬瘟是最後一哩路，也即將完成。

農業部動植物防疫檢疫署副署長徐榮彬接受中央社記者電話訪問說明，為撲滅傳統豬瘟，經專家研議，採行2階段方式，穩健推動停止施打豬瘟疫苗措施，第1期自112年1月1日至6月30日，在全國除種豬場之外的肉豬場停止施打豬瘟疫苗，第2期則自112年7月1日起納入種豬場，執行全國豬隻停止施打豬瘟疫苗。

徐榮彬指出，迄113年6月30日止，全國豬隻停打疫苗將滿1年，符合WOAH要求豬瘟非疫國過去1年內未接種豬瘟疫苗的規範，已備妥相關資料，下週送農業部簽核，之後就要向WOAH申請認定為豬瘟非疫國，若WOAH專家審核確認符合規定，並經114年5月WOAH會員大會決議通過，生鮮豬肉將可洽談輸出日本等國。