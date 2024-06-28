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泰德展覽在高雄 《瞬間》看繪畫與攝影的大師之作

聯合報／ 記者袁世珮／即時報導
高美館展場一隅，呈現大衛．霍克尼〈藝術家肖像（泳池與兩個人像）。圖／高雄市立美術館提供
高美館展場一隅，呈現大衛．霍克尼〈藝術家肖像（泳池與兩個人像）。圖／高雄市立美術館提供

英國倫敦泰特美術館與國巨基金會合作的《瞬間－穿越繪畫與攝影之旅》，在歐洲大受好評之後，海外唯一展出站落腳高雄，6月29日至11月17日在高雄市立美術館展出。

這項展覽是被歐洲媒體評為年度必看，為英國泰德美術館歷年展期最長特展之一，吸引30萬人次觀展，此次作為高雄市立美術館年度特展來台，國際級私人珍稀收藏罕見大規模公開展出，呈現20世紀最關鍵繪畫與影像作品。

28日開幕記者會上，英國泰德現代美術館國際藝術典藏部總監葛雷格．謬爾（Gregor Muir）、國巨基金會董事長陳泰銘與高美館代理館長林羿妏、文化部長李遠、高雄市長陳其邁、高雄市文化局長王文翠等人共同揭曉55幅鉅作。民眾29日起可用一張門票瞬間探索畢卡索、安迪．沃荷、杉本博司等大師作品。

記者會上，葛雷格．謬爾指出，這是泰德自2018年後再次與高美館合作，很榮幸將泰德美術館的典藏作品與國巨基金會收藏與臺灣民眾分享，也透過英國與高雄跨國的策展機會互相學習交流。

展覽落地高雄，與陳泰銘「私心」有關。他表示，既然泰德這項展覽有意出國，他當然希望邀請來亞洲、台灣，到自己的家鄉高雄，也是透過特展讓國巨基金會與泰德美術館的典藏展開對話，並與高美館共同展示，將展覽帶回高雄，希望當代西方藝術史的重要經典有更多人看見。本次國巨基金會的21件展品中，包括創下在世藝術拍賣天價的大衛．霍克尼〈藝術家肖像（泳池與兩個人像）〉。

高雄市長陳其邁表示，高雄是《瞬間》海外唯一展出的城市，來自高雄子弟深刻的感情，國巨基金會的收藏作品正是高雄的驕傲，《瞬間》特展「不看遺憾終身，看了終生難忘。

《瞬間》特展精選34件泰德美術館藏品、國巨基金會所收藏的21件現當代作品，展現藝術家畫筆與攝影鏡頭所捕捉的瞬間。第一展區「攝影時代的繪畫」呈現20世紀攝影影響繪畫發展的新風格，展出包括畢卡索（Pablo Picasso）〈水手〉、〈女子半身像〉及畢生代表作之一〈哭泣的女人〉，展現多重視角摺疊而描繪的經典瞬間。

第二展區「拉鋸」，展現藝術家利用繪畫素材與技巧表現層層交疊的構圖。第三展區「如畫的場景」引人走入繪畫與攝影界線模糊的場景，傑夫．沃爾（Jeff Wall）的創作挑戰「攝影紀錄真實世界」的概念，《突如其來的一陣風》經過縝密的編導設計，拍攝超過百張照片擬仿日本畫家葛飾北齋的作品。

第四展區「凝視的詩意」表現新一代攝影藝術家從傳統繪畫汲取養分，打造新的觀看方式，壯觀的大尺幅照片、工整構圖，觸發對觀看行為的反思。安德烈亞斯．古爾斯基（Andreas Gursky）以攝影探索影像製作的結構本質；而杉本博司《海景》系列，呈現各地大海影像，傳遞普世通用且永世不變的概念。

第五展區「歷史取鏡」展現繪畫創作賦予攝影真實存在的意義，格哈德．里希特（Gerha d Richter）以拍攝的照片繪出〈兩支蠟燭〉；威爾漢姆．薩斯奈爾（Wilhelm Sasnal）的攝像繪畫中飽含歷史、新聞和記憶元素，顛覆傳統攝影與繪畫既定印象。

第六展區「融合新境」匯聚藝術家們多方探索繪畫的創新嘗試，推翻繪畫至上的觀念，本區的名作安迪．沃荷（Andy Warhol）的〈自肖像〉，透過絹版印刷工藝打破自畫像真實性的神話，呈現最具代表性的普普藝術，展現對後世無數創作者的影響力。

■《瞬間－穿越繪畫與攝影之旅》特展資訊

展覽期間｜2024.06.29-11.17

展覽地點｜高雄市立美術館101-103展覽室（高雄市鼓山區美術館路80號）

高美館《瞬間》特展開幕記者會，文化部長李遠(左8)、高雄市長陳其邁(左7)、國巨基金會陳泰銘董事長(左9)、泰德美術館代表葛雷格．謬爾(左6)、英國在台辦事處鄧元翰代表(左5) 、京城銀行蔡炅廷副董事長(右7)、高雄文化局長王文翠(右6)、高美館林羿妏代理館長(左4)與贊助代表共同合影留念。圖／高雄市立美術館提供
高美館《瞬間》特展開幕記者會，文化部長李遠(左8)、高雄市長陳其邁(左7)、國巨基金會陳泰銘董事長(左9)、泰德美術館代表葛雷格．謬爾(左6)、英國在台辦事處鄧元翰代表(左5) 、京城銀行蔡炅廷副董事長(右7)、高雄文化局長王文翠(右6)、高美館林羿妏代理館長(左4)與贊助代表共同合影留念。圖／高雄市立美術館提供
傑夫．沃爾（Jeff Wall）《突如其來的一陣風》拍攝超過百張照片，擬仿日本畫家葛飾北齋的作品，以巨幅燈箱形式呈現觀眾眼前。圖／高雄市立美術館提供
傑夫．沃爾（Jeff Wall）《突如其來的一陣風》拍攝超過百張照片，擬仿日本畫家葛飾北齋的作品，以巨幅燈箱形式呈現觀眾眼前。圖／高雄市立美術館提供
高美館《瞬間》展場中呈現畢卡索〈哭泣的女人〉。圖／高雄市立美術館提供
高美館《瞬間》展場中呈現畢卡索〈哭泣的女人〉。圖／高雄市立美術館提供
大衛．霍克尼〈藝術家肖像（泳池與兩個人像）〉，大型巨作高美館登場，曾創下在世藝術家拍賣最高價紀錄。圖／高雄市立美術館提供
大衛．霍克尼〈藝術家肖像（泳池與兩個人像）〉，大型巨作高美館登場，曾創下在世藝術家拍賣最高價紀錄。圖／高雄市立美術館提供
格哈德．里希特（Gerhard Richter）以拍攝的照片作畫出〈兩支蠟燭〉，展現繪畫創作賦予攝影真實存在的意義。圖／高雄市立美術館提供
格哈德．里希特（Gerhard Richter）以拍攝的照片作畫出〈兩支蠟燭〉，展現繪畫創作賦予攝影真實存在的意義。圖／高雄市立美術館提供

藝術家 陳其邁 高雄市立美術館

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