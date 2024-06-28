寵物食品標示7月新制 涉療效、誇大將開罰

寵物市場大，農業部今天表示，7月1日起寵物食品應依「寵物食品標示宣傳廣告涉及不實誇張或易生誤解認定原則」標示，不可涉及療效，也不能把功能做誇大不實標示，觸法將開罰。

農業部動物保護司長江文全接受中央社記者電話訪問指出，「寵物食品標示宣傳廣告涉及不實誇張或易生誤解認定原則」已於民國112年4月11日發布，原本規劃今年1月1日施行，後來改至7月1日起上路。

江文全表示，重點有2項，首先是標示不能涉及療效，否則將依據「動物用藥品管理法」處新台幣20萬元以上、100萬元以下罰鍰。例如涉及預防、改善、減輕或治療動物疾病、疾病症候群或症狀，就是涉及醫療效能的標示。

其次，也不能將寵物食品的功能做誇大不實的標示，否則依據「動物保護法」處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。例如使用「符合國際標準」詞句或類似詞句，但是產品未符合對應標準的要求，就是不實表述。

上述判定基準詳情，可至農業部官網查詢「不實表述內容判定基準」、「誇張或易生誤解表述內容判定基準」，同時有正面表列「通常可使用詞句」，可供了解。