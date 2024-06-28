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喝無糖珍奶較健康？醫搖頭「等同吃兩碗白飯」 曝3原則避開熱量炸彈

中央社／ 台北28日電
醫師指出，奶茶常用的奶精粉是「氫化植物油」，喝奶精粉奶茶等於喝油，加料熱量更驚人，建議換成鮮奶，並把握不要晚上喝等3原則。圖為示意圖。圖／聯合報系資料照
醫師指出，奶茶常用的奶精粉是「氫化植物油」，喝奶精粉奶茶等於喝油，加料熱量更驚人，建議換成鮮奶，並把握不要晚上喝等3原則。圖為示意圖。圖／聯合報系資料照

手搖店林立，小心喝無糖仍落入熱量陷阱。醫師指出，奶茶常用的奶精粉是「氫化植物油」，喝奶精粉奶茶等於喝油，加料熱量更驚人，建議換成鮮奶，並把握不要晚上喝等3原則。

夏日炎炎，來杯清涼飲料正好，開業醫師吳榛槿近日透過新聞稿提醒，不少人以為把奶茶調整為無糖，就不會對健康造成負擔，但奶茶常用的奶精粉，其實是「氫化植物油」，換言之，喝奶精粉奶茶等於在喝油，若還另外添加珍珠等配料，1杯無糖珍奶熱量相當於吃了2碗白飯。

「把奶精粉改成鮮奶會好一點，但也不能過量。」吳榛槿指出，鮮奶中含有乳糖、蛋白脂、脂肪等成分，一天2杯鮮奶茶下肚，熱量也和吃了1個雞腿便當差不多。

她曾收治1名年約40歲業務婦女，因為太愛喝珍珠奶茶，連續4個月天天1杯，不僅體重暴增5公斤，荷爾蒙也全被打亂，生理期2個月才來1次，高血壓、高血脂更是全數超標，遭警告為心臟病高風險族群。

如果真的好想喝怎麼辦，吳榛槿建議把握「3不」撇步，包括1週不喝超過2次、不要空腹喝、不要晚上喝。她解釋，手搖飲在吃飽後飲用，才能減少後續糖分吸收，且晚上食物產熱率低，長期在晚上飲用，會讓多餘能量累積成脂肪，越喝越胖。

珍珠奶茶 脂肪 醫師

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