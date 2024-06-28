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根除C肝待揪4萬患者治療 醫：濁水溪以北是關鍵

中央社／ 台北28日電

台灣有望領先日韓，明年提早達標「C肝根除」，但國內仍有約4萬名C肝感染者不自知，找出患者進行治療是根除的最後一哩路。醫師點名濁水溪以北的縣市是關鍵，呼籲主動篩檢。

肝病是國病，C肝更是肝病3部曲與肝外病變的重要殺手，台灣在2018年發布國家消除C肝政策白皮書，宣示2025年根除C肝，早於世界衛生組織（WHO）設定的2030年。衛生福利部今年起提高成人預防保健B、C肝篩檢的服務費用，提升至新台幣370元，同時鼓勵醫療院所主動關心病人。

衛生福利部「B、C型肝炎防治辦公室」臨床醫療組召集人、林口長庚醫院肝膽胃腸科主治醫師簡榮南近日透過新聞稿分析，以地區來分，濁水溪以南的C肝高盛行縣市防治成果不錯，包含彰化、雲嘉南、高屏等；濁水溪以北的縣市則有待急起直追，如雙北、基隆與桃竹苗。

累計至今，全台C肝口服抗病毒藥物治療人數約16.5萬人，預估明年底可治癒18萬人。簡榮南表示，C肝全口服新藥只需服藥8至12週，治癒率高達98%，藥費約20萬元，全由健保給付，提醒民眾應早篩、早治療，減少對肝臟的危害。

以罹病風險來看，簡榮南指出，糖尿病、腎臟病與高血脂患者的C肝盛行率較高，約6%到8%，是一般民眾的2倍。若不治療C肝，不只有肝硬化、肝癌風險，其他慢性病還會加速惡化，這3類病人應全面篩檢、積極治療，有助原本疾病控制、延緩惡化。

簡榮南提醒，肝臟是「沉默的器官」，大部分肝病並無明顯症狀，導致容易忽略追蹤與治療，一旦發現不適，通常可能已進展為肝硬化或肝癌，推估全台仍有約4萬名C肝感染者不自知，45至79歲民眾可主動接受政府提供終身1次免費B、C肝篩檢。

C肝 濁水溪

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